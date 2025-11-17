Svetli način
Slovenija

25 let po plazu v Logu pod Mangartom grenki spomini še vedno živi

Log pod Mangartom, 17. 11. 2025 08.36 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Na Bovškem se spominjajo tragedije v Logu pod Mangartom. Plaz Stovže je v noči na 17. november 2000 zdrsnil v dolino in uničil del vasi. Poleg velike materialne škode je vzel tudi sedem življenj domačinov. Danes mineva 25 let od tragedije, spomini na dogodek pa so še vedno živi.

Dogajanje, ki je vodilo do sproženja plazu Stovže pred četrt stoletja, se je začelo že nekaj dni pred tragičnim dogodkom. Po dolgotrajnih in izredno intenzivnih padavinah v oktobru in novembru se je 15. novembra 2000 popoldne nad vasjo sprožil prvi, manjši zemeljski plaz. Zasul in uničil je več kot 100 metrov regionalne ceste proti prelazu Predel. Občinski štab civilne zaščite iz Bovca, ki ga je tedaj vodil Danijel Krivec, je prebivalcem na ogroženem območju priporočil, naj zapustijo domove.

"To je še eden izmed takih grenkih spominov, saj vseh teh žrtev ne bi bilo, če bi se umaknili na varno," je za STA povedal Krivec. Občinski štab civilne zaščite Občine Bovec je tistim, ki niso imeli sorodnikov, uredil začasne nastanitve v Bovcu, vendar se nekateri, predvsem starejši prebivalci, niso želeli umakniti iz svojih hiš. Plaz jih je tako presenetil med spanjem sredi noči. Ene izmed sedmih žrtev niso nikoli našli, šesto žrtev so našli šele sredi decembra.

"Po 25 letih se je težko spomniti vseh podrobnosti oziroma vsega, kar se je dogajalo. Vendar pa se velikokrat, ko se peljem skozi Log pod Mangartom proti Ljubljani in ko grem v Logu čez most, vrne kakšen spomin. Predvsem mi ostaja v spominu, da je bil tiste prve dni med ljudmi nek hud strah, neko začudenje nad dogodkom, kot ga v Sloveniji še ni bilo in kot ga iz preteklosti ni nihče poznal. Tudi širše v Sloveniji takih ekstremnih plazov ni bilo. Ta strah je na koncu pripomogel k temu, da so potem vsi ljudje spoštovali to, kar smo kot civilna zaščita, kot gasilci ukrepali," je poudaril Krivec.

Odpravljanje posledic plazu v Logu pod Mangartom leta 2000
Odpravljanje posledic plazu v Logu pod Mangartom leta 2000 FOTO: Bobo

V spomin na plaz in žrtve plazu krajevna skupnost Log pod Mangartom vsako leto organizira mašo. Letošnja je bila že v soboto v cerkvi v Logu, v nedeljo zvečer pa so se umrlih sokrajanov spomnili s prižigom sveč v tistem delu vasi, kjer so nekoč stale hiše, ki jih je odnesel plaz.

V noči s 16. na 17. november je gmota materiala nad vasjo dosegla kritično točko zasičenosti z vodo in nad območjem prvega plazu se je sprožil drugi, še večji plaz s katastrofalnim drobirskim tokom. Ta je kmalu po polnoči z veliko hitrostjo zdrsnil po ozki strugi potoka Predelica in v nekaj trenutkih dosegel Log. Odnesel je več hiš v gornjem delu vasi.

Kasneje so strokovnjaki ocenili, da se je na nadmorski višini od 1400 do 1600 metrov sprožilo okoli milijon kubičnih metrov materiala. Gmota je zgrmela vse do nadmorske višine 630 metrov.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
17. 11. 2025 10.02
Hiše še vedno niso sanirane.
ODGOVORI
0 0
peresni
17. 11. 2025 09.32
-4
Mislim da je čas, da rumenosrajčniki SDS vložijo interpelacijo zoper sedanjo vlado in dvolični diletanti NSi zoper Levico...ker poplav takrat niso preprečili.
ODGOVORI
3 7
St. Gallen
17. 11. 2025 09.45
+1
Glasovali ste proti
ODGOVORI
1 0
Prelepa Soča
17. 11. 2025 09.21
+4
Ti si pa res brez vsake empatije, le v kakšno žival so te NEvzgojili starši? Ljudje so umrli, trpeli še leta brez svoje strehe nad glavo....
ODGOVORI
5 1
Killing of Hind Rajab
17. 11. 2025 09.15
-8
logično da imajo trajne posledice...in vsi ostali tudi ...ker je to bilo v času 3. vlade bivšega komunista lažnivega janše...
ODGOVORI
4 12
jogo
17. 11. 2025 10.08
Killing, a je s tabo vse ok?
ODGOVORI
0 0
