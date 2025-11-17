25 let po plazu v Logu pod Mangartom grenki spomini še vedno živi

Dogajanje, ki je vodilo do sproženja plazu Stovže pred četrt stoletja, se je začelo že nekaj dni pred tragičnim dogodkom. Po dolgotrajnih in izredno intenzivnih padavinah v oktobru in novembru se je 15. novembra 2000 popoldne nad vasjo sprožil prvi, manjši zemeljski plaz. Zasul in uničil je več kot 100 metrov regionalne ceste proti prelazu Predel. Občinski štab civilne zaščite iz Bovca, ki ga je tedaj vodil Danijel Krivec, je prebivalcem na ogroženem območju priporočil, naj zapustijo domove.

"To je še eden izmed takih grenkih spominov, saj vseh teh žrtev ne bi bilo, če bi se umaknili na varno," je za STA povedal Krivec. Občinski štab civilne zaščite Občine Bovec je tistim, ki niso imeli sorodnikov, uredil začasne nastanitve v Bovcu, vendar se nekateri, predvsem starejši prebivalci, niso želeli umakniti iz svojih hiš. Plaz jih je tako presenetil med spanjem sredi noči. Ene izmed sedmih žrtev niso nikoli našli, šesto žrtev so našli šele sredi decembra.

"Po 25 letih se je težko spomniti vseh podrobnosti oziroma vsega, kar se je dogajalo. Vendar pa se velikokrat, ko se peljem skozi Log pod Mangartom proti Ljubljani in ko grem v Logu čez most, vrne kakšen spomin. Predvsem mi ostaja v spominu, da je bil tiste prve dni med ljudmi nek hud strah, neko začudenje nad dogodkom, kot ga v Sloveniji še ni bilo in kot ga iz preteklosti ni nihče poznal. Tudi širše v Sloveniji takih ekstremnih plazov ni bilo. Ta strah je na koncu pripomogel k temu, da so potem vsi ljudje spoštovali to, kar smo kot civilna zaščita, kot gasilci ukrepali," je poudaril Krivec.