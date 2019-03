25 let Združenja Sever: 'Akcija je zaščitila demokratične procese'

25-letnico delovanja Združenja Sever so obeležili s svečano akademijo, ob 30. obletnici pa ob podpori premierja Šarca pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi želijo javnost seznanjati z vlogo takratnih organov za notranje zadeve, milice in članov Združenja Sever v procesu nastanka samostojne Republike Slovenije.

25-letnico delovanja Združenja Sever so obeležili s svečano akademijo, na kateri so spregovorili predsednik združenja Sever Tomaž Čas, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Akademija je simbolno poteka na obletnico predvečera ustanovne skupščine Združenja Sever, ki je bila 26. marca 1994 v Novem mestu. Takrat je 120 delegatov iz 12 regionalnih odborov sprejelo statut in izvolilo vodstvo združenja. Čas: Akcija Sever pomemben osamosvojitveni in demokratični proces Delovanje milice v osemdesetih letih 20. stoletja najbolj transparentno označuje Akcija Sever leta 1989, ki jo je potrebno uvrščati med pomembne osamosvojitvene in demokratične procese v Sloveniji, je na spletni strani Združenja Sever zapisal predsednik Tomaž Čas. Časje bil v času priprav in izvajanja ukrepov, ki so se vodili pod šifro "akcija Sever" in so bili namenjeni preprečitvi t.i. mitinga resnice v Ljubljani leta 1989, pomočnik načelnika slovenske milice in poveljnik Posebne enote milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve.

Akcija je zaščitila demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočila izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne in neodvisne države. Prvi »miting resnice« v Ljubljani je bil napovedan za 25. marec 1989, povod zanj pa je bilo zborovanje v Cankarjevem domu februarja 1989. Na tem zborovanju je Slovenija podprla stavkajoče albanske rudarje v Starem trgu, ki so hoteli preprečiti izničenje kosovske avtonomije. Na akademiji podelili priznanja in spominske plakete Posameznikom ter organizacijam in društvom so v zahvalo za njihov prispevek in dolgoletno sodelovanje vročili priložnostna priznanja.

​​​​​​​Spominski znak Ustanovni član so na akademiji prejeli Vinko Beznik, Franc Bevc, Zvone Kelher, Milan Klemenčič, Konrad Krašek, Stane Leskovšek, Bojan Lunežnik, Franci Povše in Andrej Rupnik.