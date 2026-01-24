25-letni Matic v dobrem letu dni izgubil več kot 75 kilogramov

S prekomerno težo se je Matic Schwarzmann boril že kot najstnik. Preizkusil je številne diete, obiskoval fitnes in s pomočjo Ozempica sprva shujšal, a je zaradi slabosti zdravljenje prekinil in se še dodatno zredil. Nova britanska študija kaže, da ljudje po prenehanju zdravil za hujšanje težo pridobijo nazaj štirikrat hitreje. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je poleg zdravil, ki so sicer učinkovita, ključna sprememba življenjskega sloga. Kar je uspelo tudi Maticu.

"Že od najstniških let sem imel težave s težo. Pred letom in pol sem pa prišel do svoje zgornje meje – 212 kilogramov," pripoveduje.

Pri 19. letih mu je s pomočjo Ozempica uspelo izgubiti 20 kilogramov. A so se tudi stranski učinki z vsakim povišanjem odmerka stopnjevali. "Prebava se mi je porušila, nenehno mi je bilo slabo, po vsaki hrani. Ni bilo vredno vseh minusov, ki so prišli s tem. Teža je prišla nazaj, plus še kar nekaj dodatnih kilogramov," opisuje.

Profesor Tadej Battelino iz UKC Ljubljana pojasnjuje, da hujšanje z zdravili dolgoročno uspe samo tistim, ki spremenijo življenjski slog. "Shujšaš, kolikor shujšaš – v najboljšem primeru več kot 25 odstotkov. Potem pa –če nehaš jemati zdravila in če ni nobene druge spremembe, nobenega drugega zdravljenja, ki bi spremenilo življenjski slog, vedenje o tem, kako je pametno jesti in kako se pametno gibati – pač vse pridobiš nazaj," dodaja subspecialist pediatrične endokrinologije, diabetologije in bolezni presnove.

Zdravila za hujšanje so sicer preplavila tudi Hollywood. Injekcije Ozempica je denimo začela uporabljati Selena Gomez in razlika je resnično osupljiva. O tem je javno spregovorila vplivna 71-letna Oprah Winfrey, ki je priznala, da je poskusila nehati z zdravili, a je znova pridobila težo, zato se zopet zdravi. "Kombinacija zdravil, vsakodnevnega pohodništva in vadbe za moč mi je dala telo, ki sem ga imela, ko sem tekla maratone," je za CBS Sunday Morning dejala ameriška televizijska voditeljica.

Da imajo slavni seveda denar, s katerim lahko kupijo karkoli, ob tem dodaja Battelino. "Ubogi ljudje pa morajo imeti dostop do teh zdravil zato, da lahko uspejo iz neke ekstremne debelosti shujšati na stanje, kjer morda lahko spremenijo življenjski slog. Zato so ta zdravila izjemno pomembna," je jasen.

Da obstaja boljši način je medtem prepričan Matic. "Pa ne govorim samo glede operacij, ampak da je pravzaprav vse – več ali manj – v glavi."

Leto dni po bariatrični operaciji je tako izgubil že več kot 75 kilogramov. Po petih letih spet smuča, sprehod več ne pomeni bolečine, pač pa užitek. Na dan ima več manjših obrokov, še vedno si privošči tudi kakšen prigrizek na kavču. "To več polnomasten čips, ampak kakšni oreščki, suho sadje ... Oči so še vedno lačne, a mi telo samo sporoči, kdaj je dovolj."

25-letnika pa čaka še 'fotofiniš': izgubiti želi še nekaj kilogramov, trenutno je na čakalni listi za odstranitev odvečne kože. Njegov cilj do operacije je izguba še od 15 do 20 kilogramov. "So tudi ob prvotnih meritvah rekli, da bodo še za kakšnih deset kilogramov kože odstranili. In potem se mi zdi, da bom na toliko, kolikor nisem mogel niti sanjati, da bi lahko bil," še zaključi.