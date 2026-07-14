25-letnik, ki je povozil policista in pobegnil, se je Policiji predal sam

Več v oddaji 24UR na POP TV ob 19. uri.

Nekaj pred 16. uro so policisti na območju Kočevja ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa njihovih znakov za ustavljanje ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval. Med begom je zapeljal v slepo ulico, kjer je trčil v dve parkirani vozili in v službeno vozilo Policije ter nato z vožnjo nadaljeval. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili zunaj službenega vozila, pri tem trčil v enega policista in ga poškodoval. Voznik je nato skupaj s sopotnikom pobegnil s kraja. Poškodovanega policista so, kot smo poročali že včeraj, s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje po trenutnih informacijah Policije ni ogroženo, ostaja pa na zdravljenju.

Napad na policiste FOTO: 24ur.com

"Policisti so takoj pričeli izvajati intenzivne aktivnosti za izsleditev 25-letnega osumljenca z območja Kočevja. V njej so sodelovale vse razpoložljive enote Policije, tudi policijski helikopter. Kmalu so našli pobeglo vozilo, nato pa prijeli tudi 25-letnega osumljenca in osebo, ki je bila z njim v vozilu," so povedali na Policijski upravi Ljubljana. Kot so nam potrdili, je sicer osumljenec na policijsko enoto naposled prišel sam. Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, v okviru katere policisti zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine dogodka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, za katero je zagrožena kazen do pet let zapora, bo o zadevi obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo, so nam še povedali.

Župan opozarja na nujnost sprememb socialne in kazenske zakonodaje

Notranji minister Franci Matoz je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so 25-letnika v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. "Gre za povratnika, ki je bil v preteklosti že večkrat osumljen kaznivih dejanj, med drugim preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, ropa in poskusa uboja, umora. Gre za povratnika, ki je očitno nasilen," je dejal.

Napad na policista medtem po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomanjkljivosti. Sodišča po njegovem mnenju premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo s kršitvami. "Preprosto nimamo učinkovitega sodstva na način, da bi prestopnika, ki je večkratni ponavljalec, obravnavalo na celovit način in ga na nek način tudi odstranilo iz sistema," je opozoril v izjavi ob robu uradne predaje vozila urgentnega zdravnika Zdravstvenemu domu Kočevje. Tako v izjavi kot v zapisu na družbenem omrežju je Košir izpostavil tudi neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Do takšnih "deviacij", kot je ponedeljkov dogodek, po njegovem prihaja zaradi slabe integracije, zato je po njegovem nujna sprememba socialne zakonodaje.