25 planinskih koč: nove fasade, sončne elektrarne, pohištvo ...

Na razpis se je prijavilo 30 planinskih koč. Pristojni so zaradi omejenih sredstev odobrili 26 projektov, en projekt je kasneje odstopil od izvedbe. Pretežni del obnov koč se z začetkom novembra 2022 končuje, so sporočili predstavniki Planinske zveze Slovenije (PZS).

Kot so pojasnili, je glavnina del potekala v letošnjem poletnem in jesenskem času. Osnovni namen je bil torej povečati energetsko učinkovitost, zmanjšati okoljski vpliv planinskih objektov in omiliti izpuste ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel.

V letu 2021 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo razpis za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč v vrednosti pet milijonov evrov. V dveh rokih se je prijavilo več kot 30 investitorjev/planinskih koč. Zaradi omejenih sredstev je bilo na obeh rokih odobrenih skupno 26 projektov, en projekt pa je kasneje odstopil od izvedbe.

Planinske koče so denar porabile predvsem za izolacijo, tako strešno kot stensko, nekatere tudi za talno, in zamenjavo stavbnega pohištva. Investicij so zajemalo tudi zamenjavo naprav za proizvodnjo toplote – od tega veliko toplotnih črpalk za sanitarno vodo – in različne ukrepe za zmanjšanje porabe vode. Nekatere koče so tako vgradile ali sanirale male čistilne naprave, postavile lastno sončno elektrarno, zamenjale staro in dotrajano električno napeljavo ter dimniške tuljave (predvsem kot ukrep večje požarne varnosti).

Do denarja sta bili upravičeni tudi planinski koči Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh, ki sta pred leti pogoreli v požaru. Zaradi zahtevnosti gradnje in velikega finančnega vložka bosta koči za planince ponovno odprti predvidoma v letu 2023. "Koča, ki ni pogorela, a je bila na istem mestu praktično povsem na novo zgrajena, pa je Planinska koča na Uskovnici, ki pa je zopet odprta že od junija letošnjega leta naprej," so naznanili na PZS.