25 slovenskih vinarjev ima 'velika jajca': cisterne, ki so plod slovenskega znanja

Slovenci imajo velika jajca. Dobesedno. 25 vinarjev si je v svojih kleteh omislilo cisterne iz ekološkega betona, ki so plod slovenskega znanja in proizvodnje in ki več kot uspešno konkurirajo hrastovim sodom in cisternam iz nerjavečega jekla. Drzna poteza, ki pa se je je lotil celo večni vinski klasik Marjan Simčič. Slednji dokazuje, da lahko kljub rekordnemu upadu naročil, ki zadnje leto pesti slovenske vinarje, svoja vina vseeno razproda, tudi zahvaljujoč betonskim jajcem pa dosega vrhunske ocene.

