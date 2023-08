25. Špancirfest – največji hrvaški festival na prostem za spektakularen zaključek poletja

Konec poletja množica obiskovalcev že tradicionalno preživi na največjem, najbolj priljubljenem in najbolj raznolikem uličnem festivalu na Hrvaškem – Špancirfestu.

icon-expand

Jubilejna izdaja bo potekala od 18. do 27. avgusta v Varaždinu. Vse ulice in trgi se bodo spremenili v velik oder na prostem, na katerem bodo kraljevali glasbeniki Heroji ulica, razstavljavci, umetniki in drugi ustvarjalci, mali sprehajalci pa bodo dobili svoja razigrana območja, na katerih bodo lahko uživali v svetu domišljije. Poleg glasbenih koncertov dušo festivala zlasti bogatijo performerji in ulični zabavljači, ki pustijo svoj umetniški pečat na skoraj vsakem delu zgodovinskega mestnega jedra. Glasbeni program bo potekal po vsem mestu, gastronomska območja pa bodo razkošnejša kot kadar koli. Pridite in tudi vi postanite del naše čudovite festivalske zgodbe.

icon-expand

KONCERTI, KI SE JIH VSI VESELIJO, NA KATERE ŽELIJO VSI PRITI IN BITI DEL ŠPANCIR ZGODBE Na glavnem PAN odru Stari grad bo nastopilo 12 odličnih skupin, vsi koncerti pa so brezplačni. Festival bo odprl TBF, glavna zvezda bo letos Franz Ferdinand, njihova predskupina pa bodo odlični Joker Out. Parni valjak feat. Igor Drvenkar, Silente, Buč Kesidi, Neno Belan & Fumens & Bras Experience, The Croatian Pink Floyd Show, BluVinil, Fran Vasilić, Cold Snap in Crna kronika bodo s svojimi nastopi zagotovo začinili že tako razgreto, izjemno vzdušje.

icon-expand

VILA BEDEKOVIĆ POWERED BY KAUFLAND – GLASBA IN PREDSTAVE Z RAZGLEDOM Perpetuum Jazzile bodo znova navduševali občinstvo s svojimi vokalnimi veščinami, enako kot skupina Cambi. Gledališče Kerekesh teatar prinaša šest odličnih predstav, češnjo na torti pa bodo koncu prinesli najmlajši – učenci glasbene šole iz Varaždina bodo izvedli skladbo Nothing Else Matters – z mešanico znanih skladb skupin Metallica, Guns N' Roses in mnogih drugih. Programi na tem območju so plačljivi, vstopnice pa lahko kupite na www.eventim.hr .

icon-expand

RAZKOŠNO GASTRONOMSKO CESARSTVO ZA PRAVE GURMANE IN TISTE, KI BODO TO ŠE POSTALI Vonji in okusi specialitet z vsega sveta bodo zagotovo razigrali brbončice vseh gurmanov. Špancir burger festival pripravlja več kot 30 različnih vrst burgerjev, mesnih in brezmesnih, v bližini Starega mesta (Stari grad) pa bosta postavljeni celo dve gastronomski oazi: Vinsko mesto (Vinski grad) z več kot 500 vrstami vin, na območju Carlsberg Food & Party pa boste lahko poleg koktajlov in kombinacij z džinom poskusili Tako Yaki Chufte, bovle z azijskim pridihom in domače specialitete ter prisluhnili nekaterim velikim zvezdam 90. let. Na Franjevačkem trgu vas čakajo Ferdinandovi cmoki, preostalo gastronomsko ponudbo pa si boste ogledali na sprehodu po ulicah in trgih.

icon-expand

OTROŠKA DOMIŠLJIJA ZMORE VSE Dragi mali sprehajalci že vedo, da poseben program zanje pripravljajo v Vindilandu, prihaja tudi velik zabaviščni park z novimi atrakcijami, Park kreative pripravlja odlične igre, LOOP Glasbena klinika pa na glasbenih delavnicah pričakuje male in velike goste. Mlade umetnike in oblikovalce boste lahko podprli v Kreativnici, hoduljarje in druge izvajalce, ki so duša tega festivala, pa pozdravili na ulicah in trgih. Ste pripravljeni na 'špancir'? Več informacij najdete na: www.spancirfest.com .

icon-expand