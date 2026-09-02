250-kilogramska bomba: v nedeljo velika intervencija pri Radovljici

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, gre za bombo ameriške izdelave, ki jo je državna enota za odstranjevanje NUS pregledala in v sodelovanju s policijo zavarovala kraj najdbe. Nedeljska intervencija se bo po njegovih besedah začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure. Danes so izvedli koordinacijski sestanek vseh pristojnih služb, ki bodo sodelovale pri intervenciji. Med drugim bodo v času akcije delno zaprli tudi zračni prostor na tem območju, torej tudi letališče Lesce, prekinjen bo železniški promet. "Ob tem bi radi opozorili ljudi, naj ne hodijo na območje iz radovednosti, ne otežujejo dela intervencijskim službam in naj se ravnajo po navodilih, ki jih bodo prejeli po pošti oziroma s strani občine," je dodal Šmid.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici Bobo











Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zonjiča so ob pregledu bombe ugotovili, da ima dva mehanska vžigalnika, ki na srečo nista armirana, je pa sprednji vžigalnik poškodovan. V ta namen so pripravili orodje, s katerim ju bodo poskušali odviti. Takoj po evakuaciji in pregledu območja bodo ob 9. uri začeli najprej transport bombe z levega na desni breg Save, kjer so pripravili kletko za deaktivacijo. S tem so bolj nadzorovano usmerili morebitni udarni val in zmanjšali območje evakuacije s 1200 na 400 metrov. Pripadnika enote bosta začela odstranjevanje zadnjega vžigalnika, za katerega Zonjič meni, da je precej možnosti za odstranitev brez težav, več pa bi jih lahko bilo s sprednjim. Če jim ga ne bo uspelo odviti, bodo nadaljevali fazo uničenja.

Bomba pri kraju Globoko FOTO: URSZR

Za zaščito območja in ljudi bo skrbela radovljiška civilna zaščita. Kot je povedal njen poveljnik Janez Koselj, je odrejena evakuacija z območja 400 metrov okoli kraja deaktivacije ter umik v notranje prostore na območju med 400 in 600 metri, prepoved dostopa ter prepoved prometa znotraj nevarnega območja. Vsi ukrepi bodo veljali od 7. do 13. ure. Na območjih zapore bodo prisotni gasilci in druge službe, po Koseljevih besedah pa so se odločili, da siren ob začetku in koncu akcije ne bodo aktivirali, saj so nameščene na širšem območju občine, zato ne želijo povzročati panike med prebivalci in obiskovalci. O začetku in koncu nevarnosti bodo bližnje prebivalce obveščali s sirenami gasilskih vozil.

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici FOTO: Bobo