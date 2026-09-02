Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

250-kilogramska bomba: v nedeljo velika intervencija pri Radovljici

Radovljica, 02. 09. 2026 11.39 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Bomba pri kraju Globoko

Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, gre za bombo ameriške izdelave, ki jo je državna enota za odstranjevanje NUS pregledala in v sodelovanju s policijo zavarovala kraj najdbe.

Nedeljska intervencija se bo po njegovih besedah začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 13. ure. Danes so izvedli koordinacijski sestanek vseh pristojnih služb, ki bodo sodelovale pri intervenciji. Med drugim bodo v času akcije delno zaprli tudi zračni prostor na tem območju, torej tudi letališče Lesce, prekinjen bo železniški promet.

"Ob tem bi radi opozorili ljudi, naj ne hodijo na območje iz radovednosti, ne otežujejo dela intervencijskim službam in naj se ravnajo po navodilih, ki jih bodo prejeli po pošti oziroma s strani občine," je dodal Šmid.

Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zonjiča so ob pregledu bombe ugotovili, da ima dva mehanska vžigalnika, ki na srečo nista armirana, je pa sprednji vžigalnik poškodovan. V ta namen so pripravili orodje, s katerim ju bodo poskušali odviti.

Takoj po evakuaciji in pregledu območja bodo ob 9. uri začeli najprej transport bombe z levega na desni breg Save, kjer so pripravili kletko za deaktivacijo. S tem so bolj nadzorovano usmerili morebitni udarni val in zmanjšali območje evakuacije s 1200 na 400 metrov.

Pripadnika enote bosta začela odstranjevanje zadnjega vžigalnika, za katerega Zonjič meni, da je precej možnosti za odstranitev brez težav, več pa bi jih lahko bilo s sprednjim. Če jim ga ne bo uspelo odviti, bodo nadaljevali fazo uničenja.

Bomba pri kraju Globoko
Bomba pri kraju Globoko
FOTO: URSZR

Za zaščito območja in ljudi bo skrbela radovljiška civilna zaščita. Kot je povedal njen poveljnik Janez Koselj, je odrejena evakuacija z območja 400 metrov okoli kraja deaktivacije ter umik v notranje prostore na območju med 400 in 600 metri, prepoved dostopa ter prepoved prometa znotraj nevarnega območja. Vsi ukrepi bodo veljali od 7. do 13. ure.

Na območjih zapore bodo prisotni gasilci in druge službe, po Koseljevih besedah pa so se odločili, da siren ob začetku in koncu akcije ne bodo aktivirali, saj so nameščene na širšem območju občine, zato ne želijo povzročati panike med prebivalci in obiskovalci. O začetku in koncu nevarnosti bodo bližnje prebivalce obveščali s sirenami gasilskih vozil.

Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici
Predstavitev odstranitve bombe v Radovljici
FOTO: Bobo

Kot je pojasnil Koselj, znotraj 400-metrskega območja ni stanovanjskih objektov, ki bi jih morali prazniti, bodo pa pred začetkom intervencije to območje vseeno pregledali, saj mora biti prazno. Ljudem svetujejo, da od tam na varno umaknejo živali in vozila. Na območju od 400 do 600 metrov pa morajo ljudje, ki bodo ostali doma, čas med intervencijo preživeti v notranjosti, tisti, ki ne bodo doma, pa bodo za vrnitev domov morali počakati do konca intervencije.

Predstavnik kranjske policije Kristijan Vodopivec je občane zaprosil, da upoštevajo časovnice in navodila, v primeru nujnih zdravstvenih ali drugih intervencij pa naj kličejo na telefonski številki 112 ali 113 in bodo v koordinaciji z intervencijsko ekipo tudi v tem primeru ukrepali.

Tudi radovljiški župan Ciril Globočnik je pozval občane, da spoštujejo navodila, saj lahko samo na ta način zagotovijo, da se nikomur ne bo zgodilo nič.

Radovljica bomba deaktivacija NUS evakuacija

Anton Rop bo kandidiral za župana Ljubljane

Cekin.si Gradbena inšpekcija gre v akcijo
24ur.com Upoštevanje ukrepov zaradi slinavke in parkljevke bo preverjala Policija
24ur.com SDH na skupščini Darsa podaja zahtevo za izvedbo posebne revizije
24ur.com V Novi Gorici našli 250-kilogramsko letalsko bombo
24ur.com Operaterji 112 v zaostrovanje stavke, zemljevid aplikacije SPIN bo prazen
24ur.com Delovna skupina bo bdela nad pisanjem zakona za obnovo
24ur.com Sirena za konec nevarnosti, 250-kilogramsko bombo onesposobili
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murkecc
02. 09. 2026 11.53
Mal pretiravajo no.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Bradley Cooper razkril nenavadno televizijsko obsesijo svoje mame
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Tudi hči prve dame v zvezi z 20 let mlajšim
Tudi hči prve dame v zvezi z 20 let mlajšim
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929