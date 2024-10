250-kilogramsko tuno slavnostno razrezali na Bledu

250 kilogramov. Toliko tehta največja tuna, ki so jo letos ujeli v Jadranskem morju, pa slavnostno razrezali pri nas na Bledu. Četrt tone težkega kapitalca, ki so ga morali dvigniti kar z dvigalom, je v Istri ujel Robert Renninger, edini Slovenec s profesionalno licenco za lov na modroplavutega tuna na Hrvaškem. Trofejno ribo pa je od njega odkupil blejski gostinec. Ta načrtuje, da bodo meso tune velikanke v restavraciji lahko stregli tudi do več mesecev in pripravili več tisoč porcij.