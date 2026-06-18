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Slovenija

250 let svobode in Trumpov tast na balkonu

Ljubljana, 18. 06. 2026 15.34 pred 30 minutami 6 min branja 11

Avtor:
Maruša Slana
Sprejem ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti

4. julija bodo ZDA praznovale 250 let neodvisnosti – jubilej, ki ga Američani označujejo za enega najpomembnejših mejnikov v svoji zgodovini. V luči praznovanja te pomembne obletnice je nova ameriška veleposlanica v Križankah gostila sprejem, ki se ga je med drugim udeležil tudi Viktor Knavs, oče Melanie Trump. Američani so na dogodku Slovenijo izpostavili kot pomembno strateško partnerico in obenem nakazali naklonjenost novi slovenski vladi. Premierja Janeza Janšo je Trumpova odposlanka označila za 'resničnega prijatelja ZDA'.

Na soparno vroč junijski popoldan so Američani v ljubljanske Križanke povabili številne visoke goste - od politikov, diplomatov in podjetnikov do predstavnikov civilne družbe. Sprejema, ki ga je ob pomembnem ameriškem jubileju priredila nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts, se je udeležilo več slovenskih ministrov, med njimi zunanji minister Tone Kajzer, minister za gospodarstvo in delo Anže Logar ter minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, premier Janez Janša, ki ga je Robertsova označila za "resničnega prijatelja ZDA", pa je bil častni gost in govorec.

Ameriška veleposlanica Asel K. Roberts.
Ameriška veleposlanica Asel K. Roberts.
FOTO: Damjan Žibert

Dogodek je potekal v luči poostrenih varnostnih ukrepov. Vsi predstavniki medijev so morali opremo – od televizijskih kamer in fotoaparatov do računalnikov – na prizorišče pripeljati že dobre štiri ure pred začetkom, sledil je tudi obvezen varnostni pregled za vse akreditirane novinarje, snemalce in fotografe.

Tudi sama prireditev je bila zaradi narave dogodka močno varovana, za varnost je skrbelo večje število varnostnikov, slovenskih policistov in predstavnikov ameriških pristojnih služb.

Med vidnejšimi povabljenci iz ZDA je bil oče ameriške prve dame Viktor Knavs, ki je uradni del prireditve spremljal z balkona. Družbo mu je med drugim delala znana kardiologinja Metka Zorc, ki sicer s Knavsovimi prijateljuje že več let in je bila lani povabljena tudi na Trumpovo inavguracijo. Tast ameriškega predsednika zbranih gostov ni nagovoril, sta pa se nanj v svojih govorih spomnila tako Janša kot Robertsova.

Viktor Knavs v Križankah.
Viktor Knavs v Križankah.
FOTO: Damjan Žibert

Robertsova, ki je v Sloveniji šele dober teden dni, je goste nagovorila v slovenščini, ki se jo uči vse od marca. Trump je v Ljubljano poslal prvo karierno diplomatko po Josephu Mussomeliju, ki pa se ni rodila v ZDA. Kot je povedala sama, se je pri 15 letih iz rodnega Kazahstana preselila v ZDA, kjer je obiskovala srednjo šolo, kasneje pa tam tudi ostala in zadnjih 20 let delovala v protokolu na ameriškem zunanjem ministrstvu.

Preberi še Nova veleposlanica ZDA ob prihodu spregovorila v slovenščini

Nova veleposlanica je v svojem govoru poudarila pomen spomina na ustanovne ideale ZDA in dejala, da je ameriška diplomacija zaščitila ameriške nacionalne interese ter "oblikovala globalni mir, varnost in blaginjo". Slovenijo je označila za pomembno prijateljico in zaveznico ZDA in nakazala področja, ki bodo, kot kaže, v odnosu s Slovenijo v naslednjih letih pomembna za Američane. Omenila je predvsem krepitev odnosov na področju obrambe, zavzemanje za regionalno stabilnost in "varno ter zanesljivo civilno jedrsko energijo".

John Stubbs z ameriškega veleposlaništva za razliko od nove veleposlanice v Ljubljani biva že dve leti, a gre njemu, kot se pošali, slovenščina precej težje v uho kot Robertsovi. Kot pravi, je veleposlanica navdušena nad Slovenijo, zato se tudi uči jezika.

Vezi med državama je Stubbs označil za "izjemno močne" in izrazil pričakovanje, da se bodo v prihodnosti še okrepile. 4. julij, ko Američani praznujejo dan neodvisnosti, je po besedah Stubbsa v ZDA poseben dan, za mnoge najpomembnejši med vsemi prazniki. "4. julij ima v mojem srcu res posebno mesto, ker to je praznik, ko smo se med odraščanjem vedno zbrali z družino. Ni bil božič ali zahvalni dan, bil je 4. julij. Starša sta imela hišo ob jezeru in vsi smo šli tja skupaj. Prižgali smo ognjemet, jedli in preživljali čas kot družina," se spominja.

John Stubbs.
John Stubbs.
FOTO: Damjan Žibert

Tradicijo praznovanja 4. julija je ohranil tudi po selitvi v Slovenijo. "Preživimo dan ob reki na tradicionalen ameriški način - s hamburgerji in hrenovkami na žaru," pove.

Po besedah Stubbsa so Američani sicer zelo domoljubni, dan neodvisnosti pa jih vsako leto opomni, kaj pomeni biti Američan. "Svoboda, neodvisnost in možnost skupnega praznovanja so neverjeten luksuz, ki ga imamo, mnogi po svetu pa ga nimajo. Mislim, da je to globoko zakoreninjeno v vseh nas," pravi. Svoboda je tudi glavni slogan letošnje 250-letne obletnice ameriške neodvisnosti.

Na vprašanje, kaj zanj kot Američanu pomeni svoboda, Stubbs odgovarja, da ima beseda več pomenov. "Svoboda je možnost živeti v tujini in predstavljati svojo državo. Imam veliko srečo, da sem lahko diplomat in da lahko govorim o stvareh, prednostih, ki jih imamo v ZDA in da lahko spodbujam politike, ki jih imamo. Mislim, da imamo Američani veliko srečo in da lahko to praznujemo."

Želja po raziskovanju in drugačni kulturni izkušnji pa je v Slovenijo pripeljala tudi Aaron Arnolda, ki svoje življenje pri nas dokumentira na družbenih omrežjih. Zdaj, ko živi 8000 kilometrov od doma, je 4. julij praznik, ki ga vedno znova opomne na družino in prijatelje onstran Atlantika. "Spominja me na to, kako posebno je bilo odraščati v ZDA. Lepo je tudi pozdraviti novo veleposlanico tu v Sloveniji. To je lepa združitev zame, ker sem državljan ZDA, ki zdaj živi tukaj. Res je lepo videti, da se združujemo," pove Arnold, ki je zaročen s Slovenko.

In kaj Američani najraje počnejo 4. julija? "Žar na prostem, ob jezeru, plavanje ... In veliko ognjemetov. Veliko," doda.

Aaron z zaročenko, Slovenko Petro.
Aaron z zaročenko, Slovenko Petro.
FOTO: Damjan Žibert

Janša o sanjah in geopolitični nevihti

O 'sanjah o svobodi' in obdobju slovenske osamosvojitve je v svojem govoru spregovoril tudi slovenski premier Janez Janša, ki so ga ameriški organizatorji izbrali za častnega govorca. "Sanjali smo o svobodi in svobodnem svetu in takrat smo si Ameriko predstavljali kot idealistično prispodobo tega svobodnega sveta," je dejal.

Po njegovih besedah 4. julij ni le rojstni dan ZDA, temveč dan, ki je tudi stoletja kasneje "močno zaznamoval novejšo zgodovino Slovencev, pa tudi mnogih drugih evropskih narodov".

Ocenil je, da današnji svet ni "idealen, ampak tak, kot je", posvaril pa je, da smo v času "geopolitične nevihte" oz. nove hladne vojne, kjer poleg demografije odloča realna moč, ki pa temelji na enotnosti ciljev". Za preživetje bodo tako po mnenju Janše ključne "vrednote svobodne demokratične družbe".

"Svoboda ni le politična, ampak je tudi etična kategorija, zato beseda svoboda v razumevanju ustanovnih očetov Združenih držav ni razumljena zgolj kot osvoboditev od zunanjih omejitev, temveč tudi kot odgovornost posameznika do sebe, do skupnosti in do države," je še dodal Janša in ZDA označil za deželo svobodnih in domovino pogumnih.

Janez Janša se je sprejema udeležil s soprogo Urško Bačovnik Janša.
Janez Janša se je sprejema udeležil s soprogo Urško Bačovnik Janša.
FOTO: Damjan Žibert

Zunanji minister Kajzer je medtem napovedal, da bodo z ZDA v tem mandatu nadaljevali strateški dialog, poleg varnosti pa bo poudarek tudi na gospodarstvu in tehnološkem sodelovanju. Prizadevali si bodo tudi za odprtje slovenskega tehnološkega predstavništva v Silicijevi dolini, kar se je napovedalo že pred časom, a kasneje odločitev nikoli ni bila realizirana. "Jaz verjamem, da bomo lahko v teh razmerah to namero tudi realizirali," je dejal Kajzer.

Na še boljše gospodarske vezi medtem upa tudi Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija. "Kar nekaj področij je, na katerih je Slovenija odlična, pa naj si bo to umetna inteligenca, biotehnologija, storitve, kemija ... Skratka, na nekaterih področjih že odlično sodelujemo. Je tudi nekaj nišnih področij, kot je denimo vesolje," je omenila Vodnikova in spomnila, da bo Američan slovenskih korenin Randy Bresnik poveljnik nove Nasine odprave Artemis III. Misija bo prihodnje leto poletela v vesolje, preizkusili pa bodo opremo in tehnike za poznejše odprave na površje Lune.

Ajša Vodnik.
Ajša Vodnik.
FOTO: Damjan Žibert

Ravno potomci Slovencev ali pa Slovenci, ki živijo v ZDA, so po mnenju Vodnikove odlična promocija Slovenije. "Nenazadnje imamo tudi prvo damo (ZDA op. a.) iz Slovenije, tako da mislim, da imamo veliko priložnosti za promocijo in povezave," je ocenila.

Po zaključku uradnega dela se je pozornost od politike in gospodarstva preusmerila na nogomet. Popoldan se je prevesil v večer, vročina je nekoliko popustila, oči povabljenih pa so se usmerile v velik ekran s prenosom iz Houstona, kjer je potekal obračun med Portugalsko in Demokratično republiko Kongo.

Spremljanje nogometa.
Spremljanje nogometa.
FOTO: Damjan Žibert

Praznovanje 250. obletnice rojstva ZDA namreč letos sovpada s svetovnim prvenstvom, nogometna vročica pa bo trajala vse do 19. julija.

zda dan neodvisnosti križanke

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KOMENTARJI11

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soxx
18. 06. 2026 16.05
Amerikanizacija slovenske družbe, predvsem zdravstva - stara Zorčeva že brusi grabežljive kremplje...
Odgovori
+1
1 0
petb
18. 06. 2026 16.05
Sploh pa, kaj imamo mi s tem praznikom? Aja, vazali.
Odgovori
0 0
marmilan
18. 06. 2026 16.04
🤣🤣
Odgovori
0 0
wsharky
18. 06. 2026 16.03
slovenski zet je počastil arestanta janeza za častnega govorca, Valentina pa je sedaj v precepu, nabavit orožje od Izraela ali od Slovenskega zeta - hmmm bomo videli
Odgovori
+1
2 1
IndigoGirl
18. 06. 2026 15.58
fuj
Odgovori
+2
2 0
Fourty Six
18. 06. 2026 15.51
Zakaj pa Melanija ni prišla?
Odgovori
+4
4 0
slim386
18. 06. 2026 15.50
Neodvisnost ki jim jo narekujejo jevreji 😂😂
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
18. 06. 2026 15.47
Lahko ZDA padejo še nižje?
Odgovori
+4
5 1
petb
18. 06. 2026 15.52
Ampak ob vseh varnostnih pregledih pa je vseeno treba reči, da ima strah velike oči.
Odgovori
+2
2 0
petb
18. 06. 2026 15.47
Lahko bi rekli tudi 250 let zgage po vsem svetu in milijone nedolžnih žrtev.
Odgovori
+6
7 1
mario7
18. 06. 2026 15.44
Cirkus za prazen nič.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
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