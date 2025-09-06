Svetli način
250 turistov čakalo nihalko, ki je ni bilo: kako so to sprejeli?

Ljubljana , 06. 09. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 40 minutami

Leja Hrovat
1

Zaradi udara strele pa se je v zadnjih izdihljajih poletne turistične sezone na eni najbolj priljubljenih destinacij pri nas – Veliki Planini ustavila nihalka. Preventivni pregled, ki so ga opravili zaradi vremena, je namreč pokazal, da je udar strele poškodoval vlečno vrv, ki bi jo sicer po načrtih zamenjali v prihodnjem letu. Nihalko so tako zaustavili kar sredi včerajšnjega dne, medtem ko je na Veliki Planini čakalo okoli 250 turistov. Kako so to sprejeli?

KOMENTARJI (1)

ptuj.si
06. 09. 2025 08.04
A sedaj je upravljavec kriv za strelo? Saj so uredili avtobusni prevoz.
