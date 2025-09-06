Slovenija
250 turistov čakalo nihalko, ki je ni bilo: kako so to sprejeli?
1 min
Zaradi udara strele pa se je v zadnjih izdihljajih poletne turistične sezone na eni najbolj priljubljenih destinacij pri nas – Veliki Planini ustavila nihalka. Preventivni pregled, ki so ga opravili zaradi vremena, je namreč pokazal, da je udar strele poškodoval vlečno vrv, ki bi jo sicer po načrtih zamenjali v prihodnjem letu. Nihalko so tako zaustavili kar sredi včerajšnjega dne, medtem ko je na Veliki Planini čakalo okoli 250 turistov. Kako so to sprejeli?
