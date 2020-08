25.000 ljudi še vedno na čakanju: bo vlada prisluhnila in podaljšala ukrep do konca leta?

Še lani so se aluminijaste konstrukcije brez prestanka selile iz kraja v kraj in pod seboj gostile največje glasbene zvezde, danes je realnost popolnoma drugačna, pripovedujeta dva od številnih ponudnikov koncertne opreme pri nas. "Mi smo na to bolezen tako vezani, ker se ne sme nič delati. Dogodkov ni, ljudje se ne smejo združevati v takih skupinah. Nam so dobesedno prepovedali delati,"razlaga Martin Cvetko, direktor podjetja Prozvok. "Mi poleti nismo nič delali. V preteklosti smo delali za zelo velike festivale, največje v bivši Jugoslaviji. Vsi so čisto odpadli," pa pripoveduje Dejan Žura, direktor podjetja DB Team.

Zaradi varnostnih ukrepov je poleg glasbenih festivalov letos odpadla tudi večina sejmov in kongresov, torej prav tistih dogodkov, ki takšnim podjetjem predstavljajo najpomembnejši vir prihodkov. "Mi smo v poletnem času naredili samo 15 do 20 odstotkov lanske realizacije,"pove Cvetko. Dogodki z omejenim številom pa ne zadoščajo za preživetje in obstoj podjetja."Majhni dogodki so glih toliko, da imajo ljudje za kruh," pa opozarja Dejan Žura.