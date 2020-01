112 dni čakanja na pregled, ki bi ga morali opraviti v dveh tednih

Povsem konkretno: 16.841 Slovenk in Slovencev več čaka nad dopustno čakalno dobo, odkar je vajeti prevzela vlada Marjana Šarca, so poročali v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER. Najdaljše čakalne dobe so na področju ortopedije, dermatologije, nevrologije, kardiologije in revmatologije.

Premier Marjan Šarec sicer številkam ne verjame, zdravstveni minister Aleš Šabeder pa je krivdo zvalil na svoj Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer po njegovem ne znajo ali nočejo urediti podatkov o čakalnih dobah. A tam trdijo, da so njihovi podatki več kot 90-odstotno zanesljivi, kmalu pa bodo tudi 95-odstotno. In ti podatki so najmanj zaskrbljujoči.

Čakalne dobe na prvi pregled