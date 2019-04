26.566 družinam bo ministrstvo izplačalo dodatek za veliko družino

26.566 družinam bo danes Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izplačalo dodatek za veliko družino, in sicer skoraj 11 milijonov evrov.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji ali četrti otrok, bo ministrstvo dodatek za veliko družino oz. razliko v primeru četrtega otroka izplačalo takrat.