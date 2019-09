26 kilometrov pred Ljubljano na primorski avtocesti zastoji na več odsekih

Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in razcepom Kozarje v smeri Ljubljane območje zastojev v dolžini več kot 26 kilometrov. Zaradi zastojev se potovalni čas podaljša za več kot pol ure, tako da vožnja iz Kopra do Ljubljane trenutno traja več kot dve uri.

Promet je bil oviran tudi na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, kjer se je pred priključkom Brezovica zgodila prometna nesreča. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti so sicer odstranili. Ostaja pa zastoj, ki sega na južno obvoznico do razcepa Malence ter na zahodno obvoznico do razcepa Kozarje.

Več kot dvokilometrski zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori vozniki lahko uporabijo izvoz Jesenice vzhod/Lipce.