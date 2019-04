26-letni tujec razgrajal po Velenju: dva mladoletnika vrgel v Pako

V nadaljevanju so policiste obvestili še, da je pred tem v bližini lekarne na Cankarjevi ulici v Velenju, s kovčkom udaril reševalno vozilo, ki je peljalo mimo njega in ga poškodoval.

Okoli pol pete ure je občan iz Velenja obvestil policiste, da se v bližini glavne avtobusne postaje v Velenju, neznani moški nasilno vede do staršev in otrok in si z vžigalnikom zažiga obraz.

V križišču med Kidričevo in Kopališko cesto je stopil tudi do vozila, v katerem so bili voznik, sopotnica in sedemmesečni otrok ter začel brez razloga tolči po vozilu. Nato je odprl zadnja desna vrata in iz vozila poskušal izvleči sopotnico, pri čemer ga je ustavil voznik, ki je izstopil iz vozila.

Moški je bil nato nasilen do več ljudi v okolici bližnje okrepčevalnice. Med prerivanjem je v reko Pako vrgel 15-letno dekle in 17-letnega fanta, enega otroka ugriznil v stegno ter lažje poškodoval še dve odrasli osebi.

Ob prihodu patrulje na kraj ni upošteval ukazov policistov in ni želel izročiti dokumentov. Napadel je policista, ki sta vodila postopek, in enega lažje poškodoval. Poškodoval je tudi vrata policijskega vozila.

Policisti so ugotovili, da gre za 26-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je v Slovenijo prišel 31. marca letos in je do 5. aprila bival v Slovenj Gradcu. Nasilneža so pridržali in ga bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.