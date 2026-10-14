26.000 evrov za polet na Japonsko: opozicija zahteva račune

Zakonodaja pravi, da sopotnika ministra Boruta Rončevića – vodja njegovega kabineta Breda Mulec in v. d. generalnega direktorja za znanost Andrej Vastl – glede na svoji funkciji praviloma nista upravičena do poslovnega razreda. Lahko pa jima ga predhodno odobri vodja delegacije, v tem primeru minister. Če je bila odobritev ustrezna, je potovanje lahko zakonito, ostaja pa vprašanje gospodarnosti porabe javnega denarja, sploh v času rezov v javnem sektorju.

Ministrstvo smo zaprosili za vso dokumentacijo poti, a je do oddaje še nismo prejeli.

V SD, kjer so zgodbo razkrili, so šli še dlje – ministru dajejo možnost za pojasnila, a pri tem mora predstaviti še ostale stroške poti, kot so namestitve, prevozi, dnevnice in podobno, ki za zdaj ostajajo še neznani.

Minister se je odzval preko družbenega omrežja X, kjer je sporočil, da Slovenija mora biti prisotna na Forumu znanosti in tehnologije. Dodaja pa, da je bila pot zaradi termina in razpoložljivosti vozovnic dražja, kot bi si želeli.

STS Forum je ena največjih mednarodnih konferenc, ki obravnava aktualna vprašanja vpliva razvoja znanosti in tehnologije na družbo, predstavniki slovenske vlade pa se ga udeležujejo že vrsto let, so pojasnili na ministrstvu.

"Pri načrtovanju službene poti na STS Forum na Japonsko smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino ravnali v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Minister in dva člana delegacije so na Japonsko potovali v poslovnem razredu, cena letalske vozovnice pa je znašala 8.585,59 evra na osebo," so še pojasnili in poudarili, da je na isti dogodek z istim letalom in v istem potovalnem razredu potoval tudi rektor Univerze v Ljubljani.

"Minister je tudi trajanje službene poti omejil izključno na čas, ki je bil potreben za udeležbo na uradnih dogodkih in izvedbo predvidenih obveznosti. Na Japonskem se ni zadrževal dlje, kot je bilo nujno potrebno, pri čemer je bila njegova udeležba časovno krajša od udeležbe njegovega predhodnika na istem forumu. Takšnega načela se dosledno drži pri vseh službenih poteh, saj čas bivanja v tujini omejuje na izvedbo nujnih uradnih obveznosti, brez nepotrebnega podaljševanja," so še zapisali z ministrstva.

Če danes pogledamo spletno stran Turkish Airlines, s katerim je delegacija potovala, lahko vidimo, da so cene primerljive s tistimi, ki so jih plačali na ministrstvu, a dejstvo je, če pogledamo vozovnice za na primer dva meseca vnaprej, bi bila ista pot za tri osebe približno 16 tisoč evrov cenejša.

Podatka, kdaj so vozovnice kupili, od ministrstva danes nismo dobili.