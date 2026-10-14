26.000 evrov za polet na Japonsko: opozicija zahteva račune

Zakonodaja pravi, da sopotnika ministra Boruta Rončevića – vodja njegovega kabineta Breda Mulec in v. d. generalnega direktorja za znanost Andrej Vastl – glede na svoji funkciji praviloma nista upravičena do poslovnega razreda. Lahko pa jima ga predhodno odobri vodja delegacije, v tem primeru minister. Če je bila odobritev ustrezna, je potovanje lahko zakonito, ostaja pa vprašanje gospodarnosti porabe javnega denarja, sploh v času rezov v javnem sektorju.
Ministrstvo smo zaprosili za vso dokumentacijo poti, a je do oddaje še nismo prejeli.
V SD, kjer so zgodbo razkrili, so šli še dlje – ministru dajejo možnost za pojasnila, a pri tem mora predstaviti še ostale stroške poti, kot so namestitve, prevozi, dnevnice in podobno, ki za zdaj ostajajo še neznani.
Minister se je odzval preko družbenega omrežja X, kjer je sporočil, da Slovenija mora biti prisotna na Forumu znanosti in tehnologije. Dodaja pa, da je bila pot zaradi termina in razpoložljivosti vozovnic dražja, kot bi si želeli.
STS Forum je ena največjih mednarodnih konferenc, ki obravnava aktualna vprašanja vpliva razvoja znanosti in tehnologije na družbo, predstavniki slovenske vlade pa se ga udeležujejo že vrsto let, so pojasnili na ministrstvu.
"Pri načrtovanju službene poti na STS Forum na Japonsko smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino ravnali v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Minister in dva člana delegacije so na Japonsko potovali v poslovnem razredu, cena letalske vozovnice pa je znašala 8.585,59 evra na osebo," so še pojasnili in poudarili, da je na isti dogodek z istim letalom in v istem potovalnem razredu potoval tudi rektor Univerze v Ljubljani.
"Minister je tudi trajanje službene poti omejil izključno na čas, ki je bil potreben za udeležbo na uradnih dogodkih in izvedbo predvidenih obveznosti. Na Japonskem se ni zadrževal dlje, kot je bilo nujno potrebno, pri čemer je bila njegova udeležba časovno krajša od udeležbe njegovega predhodnika na istem forumu. Takšnega načela se dosledno drži pri vseh službenih poteh, saj čas bivanja v tujini omejuje na izvedbo nujnih uradnih obveznosti, brez nepotrebnega podaljševanja," so še zapisali z ministrstva.
Če danes pogledamo spletno stran Turkish Airlines, s katerim je delegacija potovala, lahko vidimo, da so cene primerljive s tistimi, ki so jih plačali na ministrstvu, a dejstvo je, če pogledamo vozovnice za na primer dva meseca vnaprej, bi bila ista pot za tri osebe približno 16 tisoč evrov cenejša.
Podatka, kdaj so vozovnice kupili, od ministrstva danes nismo dobili.
SD: Podatki ne pojasnjujejo vseh stroškov poti
Na potovanje delegacije so se odzvali v SD, kjer so poudarili, da dosedanji podatki o službeni poti na Japonsko ne pojasnjujejo vseh stroškov poti. Med njimi so tudi stroški nastanitve članov delegacije, drugih prevozov, morebitnih refundacij in drugi izdatki.
Poudarili so, da morajo biti pri porabi javnega denarja vsi stroški pregledni in ustrezno pojasnjeni. Pričakujejo jasen in številčno izkazan odgovor ministra, ki bo omogočil celovito presojo stroškov službene poti.
Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v izjavi za medije dejal, da je življenjski stil ljudi na funkcijah poznan, da ga pa presenečata napuh in aroganca. "Tisti, ki so nam par tednov nazaj pridigali o praznih kaščah, ki jih v resnici ni bilo, ravnajo zdaj potratno in razkošno. Na eni strani predraga potovanja v tujino, od katerih kakšne dodane vrednosti ni, na drugi strani pa grožnja o ukinitvi podružničnih osnovnih šol, ki so blizu matične šole, zato da bi pridobili nekaj 10 ali pa nekaj 100 učiteljev," je dejal.
Ob tem je omenil, da prihaja iz Občine Tržič, kjer imajo tri podružnične šole, zato ministru in vladi sporoča, da podružnične šole predstavljajo center življenja na podeželju in da podružničnih šol ne dajo. Poudaril je tudi, da kadar je treba varčevati, mora to z zgledom prvi pokazati prav minister.
V Levici so v odzivu zapisali, da "Rončević potuje kot kralj, svoj resor pa pušča stradati". "Rezanje v proračunu za izobraževanje in 26.000 evrov zgolj za pot na Japonsko. Gospod minister Rončević potuje kot kralj, a žal se njegovemu resorju malo manj kraljevsko godi, kajti odbore za šolstvo raje prestavlja, šolske knjižnice nimajo denarja za nakup knjig, proračune za osnovne šole, štipendije ter visoko šolstvo in raziskovanje pa reže z motorko," so navedli.
Spomnili so, da so v zvezi z "Rončevićevim uničevalnim odnosom do prihodnosti našega izobraževanja" že sklicali nujno sejo odbora DZ za izobraževanje. Pričakujejo, da se bo minister seje udeležil. To je po oceni Levice "še en primer desnice, ki dela točno to, za kar obtožuje druge, ampak še huje".
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