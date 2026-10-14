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26.000 evrov za polet na Japonsko: opozicija zahteva račune

Ljubljana/Osaka, 14. 10. 2026 19.33 pred 1 uro 4 min branja 74

Avtor:
Žiga Podkrižnik Ne.M. +1
Borut Rončević o veliki šolski reformi

Službena pot na Japonsko, let iz Ljubljane v Osako. Tričlanska delegacija. Cena vozovnic? Slabih 26 tisoč evrov. Poteza ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića dviga prah. Je bila pot na Japonsko nujna? So bili vsi upravičeni do poslovnega razreda?

Zakonodaja pravi, da sopotnika ministra Boruta Rončevića – vodja njegovega kabineta Breda Mulec in v. d. generalnega direktorja za znanost Andrej Vastl glede na svoji funkciji praviloma nista upravičena do poslovnega razreda. Lahko pa jima ga predhodno odobri vodja delegacije, v tem primeru minister. Če je bila odobritev ustrezna, je potovanje lahko zakonito, ostaja pa vprašanje gospodarnosti porabe javnega denarja, sploh v času rezov v javnem sektorju.

Ministrstvo smo zaprosili za vso dokumentacijo poti, a je do oddaje še nismo prejeli.

V SD, kjer so zgodbo razkrili, so šli še dlje – ministru dajejo možnost za pojasnila, a pri tem mora predstaviti še ostale stroške poti, kot so namestitve, prevozi, dnevnice in podobno, ki za zdaj ostajajo še neznani.

Minister se je odzval preko družbenega omrežja X, kjer je sporočil, da Slovenija mora biti prisotna na Forumu znanosti in tehnologije. Dodaja pa, da je bila pot zaradi termina in razpoložljivosti vozovnic dražja, kot bi si želeli.

STS Forum je ena največjih mednarodnih konferenc, ki obravnava aktualna vprašanja vpliva razvoja znanosti in tehnologije na družbo, predstavniki slovenske vlade pa se ga udeležujejo že vrsto let, so pojasnili na ministrstvu.

"Pri načrtovanju službene poti na STS Forum na Japonsko smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino ravnali v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Minister in dva člana delegacije so na Japonsko potovali v poslovnem razredu, cena letalske vozovnice pa je znašala 8.585,59 evra na osebo," so še pojasnili in poudarili, da je na isti dogodek z istim letalom in v istem potovalnem razredu potoval tudi rektor Univerze v Ljubljani.

"Minister je tudi trajanje službene poti omejil izključno na čas, ki je bil potreben za udeležbo na uradnih dogodkih in izvedbo predvidenih obveznosti. Na Japonskem se ni zadrževal dlje, kot je bilo nujno potrebno, pri čemer je bila njegova udeležba časovno krajša od udeležbe njegovega predhodnika na istem forumu. Takšnega načela se dosledno drži pri vseh službenih poteh, saj čas bivanja v tujini omejuje na izvedbo nujnih uradnih obveznosti, brez nepotrebnega podaljševanja," so še zapisali z ministrstva.

Če danes pogledamo spletno stran Turkish Airlines, s katerim je delegacija potovala, lahko vidimo, da so cene primerljive s tistimi, ki so jih plačali na ministrstvu, a dejstvo je, če pogledamo vozovnice za na primer dva meseca vnaprej, bi bila ista pot za tri osebe približno 16 tisoč evrov cenejša.

Podatka, kdaj so vozovnice kupili, od ministrstva danes nismo dobili.

SD: Podatki ne pojasnjujejo vseh stroškov poti

Na potovanje delegacije so se odzvali v SD, kjer so poudarili, da dosedanji podatki o službeni poti na Japonsko ne pojasnjujejo vseh stroškov poti. Med njimi so tudi stroški nastanitve članov delegacije, drugih prevozov, morebitnih refundacij in drugi izdatki.

Poudarili so, da morajo biti pri porabi javnega denarja vsi stroški pregledni in ustrezno pojasnjeni. Pričakujejo jasen in številčno izkazan odgovor ministra, ki bo omogočil celovito presojo stroškov službene poti.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v izjavi za medije dejal, da je življenjski stil ljudi na funkcijah poznan, da ga pa presenečata napuh in aroganca. "Tisti, ki so nam par tednov nazaj pridigali o praznih kaščah, ki jih v resnici ni bilo, ravnajo zdaj potratno in razkošno. Na eni strani predraga potovanja v tujino, od katerih kakšne dodane vrednosti ni, na drugi strani pa grožnja o ukinitvi podružničnih osnovnih šol, ki so blizu matične šole, zato da bi pridobili nekaj 10 ali pa nekaj 100 učiteljev," je dejal.

Ob tem je omenil, da prihaja iz Občine Tržič, kjer imajo tri podružnične šole, zato ministru in vladi sporoča, da podružnične šole predstavljajo center življenja na podeželju in da podružničnih šol ne dajo. Poudaril je tudi, da kadar je treba varčevati, mora to z zgledom prvi pokazati prav minister.

V Levici so v odzivu zapisali, da "Rončević potuje kot kralj, svoj resor pa pušča stradati". "Rezanje v proračunu za izobraževanje in 26.000 evrov zgolj za pot na Japonsko. Gospod minister Rončević potuje kot kralj, a žal se njegovemu resorju malo manj kraljevsko godi, kajti odbore za šolstvo raje prestavlja, šolske knjižnice nimajo denarja za nakup knjig, proračune za osnovne šole, štipendije ter visoko šolstvo in raziskovanje pa reže z motorko," so navedli.

Spomnili so, da so v zvezi z "Rončevićevim uničevalnim odnosom do prihodnosti našega izobraževanja" že sklicali nujno sejo odbora DZ za izobraževanje. Pričakujejo, da se bo minister seje udeležil. To je po oceni Levice "še en primer desnice, ki dela točno to, za kar obtožuje druge, ampak še huje".

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japonska službena pot borut rončević

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KOMENTARJI74

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Xm@s
14. 10. 2026 21.30
Gledam ta forum (....stsforum.org/kyoto2026/). Dejansko gre za 3 dni (2 dni predavanj). Nihče od naših ni bil aktivni udeleženec. Let Slovenija - Japonska - Slovenija v ekonomskem razredu pa je lahko prava mora, glede na število prestopanj, dolžino leta in s kakšnimi pacienti imaš opravka na sosednjem sedežu na avionu. Se niso spomnil, da bi šel eden tja poslovnem razredu, ostalim pa potem razložil o čem se je šlo v Sloveniji. Domnevam, da ni so šli tja za 3 dni in do so se šli tudi malce turiste :)
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0 0
macolagobec
14. 10. 2026 21.30
Rončević že na začetku svojega mandata dviguje prah. Kaj še bo?!
Odgovori
0 0
imt600
14. 10. 2026 21.30
Če bi narod znau skp stopit pa tele leve in desne nagnati ven iz parlamenta neb rabl pisat o tem
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0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
14. 10. 2026 21.25
a dejstvo je, če pogledamo vozovnice za na primer dva meseca vnaprej, bi bila ista pot za tri osebe približno 16 tisoč evrov cenejša. HAHAHAHA za primer poglej če je tut takrat STS forum
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+2
2 0
Pajo_36
14. 10. 2026 21.22
Najprej proda svoj delež v univerzi, ki smo jo financirali iz davkoplačevalskega denarja, pol pa tole. Pa še dajmo mu olajšavo, da bo mel 900 evrov na mesec večjo plačo. Bravo. To pa ni korupcija, k gre za vaše žepe, a?
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+4
4 0
Martinović
14. 10. 2026 21.22
Slovenija mora biti na forumu tehnologije na Japonskem, kot bi nek levak iz Globove vlade to izjavil…kukulelele
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-2
1 3
Pamir
14. 10. 2026 21.26
FDV levak janšit Rončić in tehnologija haha.Dr elektrotehnike Golob in tehnologija gre normalno skupaj.
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0 0
an2000
14. 10. 2026 21.21
To so pa drage karte... Kaj imajo privat letalo s sampanjcem,kaviarjem in prostitutkami? Na Maldive povratna iz Zagreba 850€....
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+3
4 1
Arguss
14. 10. 2026 21.17
To prot 10% ni nič al pa proti PC 486x Pentium.
Odgovori
+1
2 1
Omizje
14. 10. 2026 21.15
kako je lahko tolč z tujim k....m po koprivah
Odgovori
+4
4 0
Omizje
14. 10. 2026 21.14
saj ni res pa je
Odgovori
+4
4 0
pusi
14. 10. 2026 21.13
Ce bi ona kura vame vrgla poslovnik, bi ga dobila vrnjenega s hitrostjo , da bi ga fizicno ponotranjila. Ima sreco, da so desni politiki kulturni.
Odgovori
+0
3 3
Analist
14. 10. 2026 21.13
Ce bi letel privat bi bile karte vsaj 4x ceneje. Ce so bili trije to pomeni 4333€ v eno smer... Na skyscanner so povratne karte od 1600€ do 2500€, odvisno od termina. Za bruhat in isto so prej delali levaki.
Odgovori
+3
4 1
Pamir
14. 10. 2026 21.12
Komplet SDS in vlada vsi FDV in nekaj religiologov.Strojniki, elektrotehniki, podjetniki...so sovražniki janšarjeve partije.
Odgovori
-1
3 4
ATOL17
14. 10. 2026 21.11
Pukl pravi kašče so prazne toda za interventni zakon 1 miljarda minusa pa v štartu ni panike kaj to pomeni? So ble kašče polne? Al bo skubljenje vseh na silo?
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+1
3 2
fljfo
14. 10. 2026 21.09
Vprašajte Urško Klakočar, kako se izviti iz te siruacije...Deluje
Odgovori
-3
4 7
Hind Rami Iyad Rajab
14. 10. 2026 21.10
še en štabski whataboutar...kvazi nevtralni flljić
Odgovori
+1
4 3
fljfo
14. 10. 2026 21.14
A se ne strinjaš, da so oboji isti?
Odgovori
+1
1 0
Bozjidar
14. 10. 2026 21.07
Verjetno si je v sobo narocil kaksnega fantka,pa kaksen pelinkovec spila😂😂
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+4
6 2
Žmavc
14. 10. 2026 21.13
To si bil verjetno na Tajskem. Si malo pomešal azijske države. Nič hudega. Se zgodi.
Odgovori
+1
1 0
Prca63
14. 10. 2026 21.06
Brez teh treh Japonska nebi funkcionirala-nikakor. Vseeno koliko je stalo,rešili so Japonsko. Bravo. Sproti pa naredili lep izlet.. Na moj račun. In tvoj,dragi volivec "japoncev". Začnite razmišljat s svojo glavo dragi moji. Hm,sem pozabil kako se pravi "hvala" japonsko. Ali če bi se vsaj spomnil "hvala" izraelsko...hm,ne,ne gre.
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+4
5 1
Kameleon Kiddo
14. 10. 2026 21.06
Finta je da si komplet elita misli kaj mi pa bo kdorkoli? To je problem ,NJIH bi moglo bit strah ne pa NAS. Narobe svet. Sej pride ulica kmalu tudi k nam na obisk baje.
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+5
5 0
mb3zb6
14. 10. 2026 21.05
Torej 26.000€ karte. Potem pa še sobe - verjetno niso spali za 50€ na noč, pa dnevnice. Tale izlet je prišel tam cca. 35.000 €.
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+7
7 0
Kritikizstajerske
14. 10. 2026 21.04
TOČNO TO KAR JE BILO ZE OMENJENO.....SDS OVCI IN SKRAJNI DESNICARJI DELAJO TOCNO TO KAR DRUGIM OCITAJO IN POTEM STO IN EDEN IZGOVOR!!!!!NIMAJO SRAMU, LAŽEJO IN PODTIKAJO.......PODN OD LJUDI🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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+8
9 1
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