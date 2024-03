27 let po zločinu: bo pravici sploh kdaj zadoščeno?

27 let je včeraj minilo od enega najhujši zločinov na naših tleh – štirikratnega umora v Tekačevem pri Rogaški Slatini. Štiri nedolžne osebe so izgubile življenje, vse s strelom v glavo. Znova sem se odpeljala v Tekačevo, na območje, kjer je bilo narejeno veliko zlo, za katerega, kot vse bolj kaže, nihče nikoli ne bo odgovarjal.

Hiša na naslovu številka 9 vidno razpada in samo vprašanje časa je, kdaj bo zgrmela sama vase. Tokrat nisem vstopila vanjo, saj me še vedno spremlja grozeč občutek mojega zadnjega vstopa v hišo, kjer je v veži najprej umrla 75-letna Frančiška Poharc. Zadostoval je en strel v glavo s predelanim samokresom kalibra 7,65 milimetra, umrla je takoj. Bil je 4. marec 1997, vse naj bi se odvilo med 18. in 19.30. V kuhinji stanovanjske hiše je nato eden od dveh storilcev v glavo ustrelil komaj 17-letno Viktorijo Krošlin, ki naj bi se tam učila.

Dekle ni umrlo takoj, ampak šele okoli 22.30 po daljši agoniji. Njeno mamo, s katero sta bili pri Poharčevih v podnajemu, so umorili v gospodarskem poslopju, nedaleč stran od hiše, prav tako s strelom v glavo. 37-letna Helena Krošlin je umrla takoj. Najdlje so mučili gospodarja hiše, 73-letnega Štefana Poharca, ki naj bi bil motiv za brutalno početje, ker naj bi doma imel mamljivo vsoto denarja, kar naj bi storilca iskala. Ali sta kaj odnesla, še danes ostaja skrivnost. Štefana sta v kuhinji hiše najprej ustrelila v levo stegno, potem ko sta že umorila njegovo ženo, ter ga bosega in vklenjenega zvlekla do gospodarskega poslopja, kjer se je tudi njegovo življenje končalo s strelom v glavo.

27 let po nepredstavljivi drami v mirni in prikupni vasici pravici ni zadoščeno. Edini obtoženi v tej zadevi, danes 52-letni Kristijan Kamenik, je bil konec junija lani po tretjem sojenju oproščen. Sodba še ni pravnomočna in višje sodišče v Celju naj bi vsak čas odločilo, ali bo Kamenik tudi pravnomočno oproščen. Bili smo pri njegovi zagovornici, odvetnici Maksimilijani Kincl Mlakar, ki je povedala, da Kamenik še ne razmišlja, ali bo v primeru oprostilne sodbe vložil zahtevo za odškodnino v primeru, kjer je bil tudi priprt, gotovo pa ima tudi drugačne posledice, saj je bil skoraj ves ta čas v medijih velikokrat izpostavljen.

Odvetnici Kincl Mlakarjevi pa s Kamenikom ne bo zmanjkalo dela. Kot je znano, ga je Policija v zadnji obsežni akciji, v kateri je sodelovalo približno 250 policistov in kriminalistov, in ki je potekala na dvajsetih lokacijah po celotni Sloveniji, po obsežni in dolgotrajni preiskavi prijela, zanj pa je bil zatem odrejen pripor, ki je bil ravno te dni podaljšan. "Prvi prikriti ukrepi so bili v tej zadevi izvedeni že februarja 2021, potem pa so se odrejali za vedno nove osebe. Zoper Kristijana Kamenika so ukrepe začeli izvajati konec septembra leta 2023. Prvega februarja so bile tudi pri njem hišne preiskave, pregledali so okolico, kjer ima prijavljeno stalno bivališče in tam, kjer dejansko prebiva," je povedala odvetnica. Zasegli so mu kokain, po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi ga bilo nekaj manj kot dva kilograma.

