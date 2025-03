Paraplegik, ki ruši stereotipe: Z nekaj truda zmorem več kot marsikdo

Meje so velikokrat samo v glavah, pravi 27-letni Elvis Mihalič s Kozine, ki se je rodil z odprto hrbtenico, zato je paraplegik. Kljub temu je zelo energičen in pozitiven, z nekaj truda zmore več kot marsikdo, ki hodi, poudarja. Na družbenih omrežjih želi pokazati, kaj vse lahko nekateri invalidi počnejo, ruši stereotipe. Denimo tudi o ljubezni in spolnosti. Trudi se, da bi ljudje razumeli, da so tudi invalidi dostopni, družabni, sposobni ljudje, s sanjami, željami, hobiji in strastmi. Torej enakopraven in enakovreden člen družbe.