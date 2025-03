27-letni šofer na kokainu ovaden tretjič, pijani 22-letnik v tovornjak

Po pretepu na Teharski cesti v Celju se je 27-letni udeleženec obračuna pod vplivom kokaina odpeljal v smeri Celja in trčil v dve osebni vozili. Celjski policisti ga bodo ovadili že tretjič. Policija je pozneje ovadila tudi 22-letnika, ki je z več kot promilom in pol v krvi trčil v tovorno vozilo in s tem podrl drog na naproti vozeče vozilo.