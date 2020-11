27-letnica s tortami razveseljuje otroke. 'Če le lahko, želim pomagati'

Epidemija je močno zarezala v našo družbo in medosebne odnose. Nekateri so se v teh časih znašli še v hujši finančni in osebni stiski, spet drugi so pokazali, da zmorejo preseči lastne potrebe in so vse svoje moči usmerili v to, da so priskočili na pomoč prav tistim v stiski. Ena od njih je 27-letna Klavdija, ki se je odločila, da bo s svojimi tortami polepšala dan otrokom, ki jim starši težko priskrbijo rojstnodnevno torto.

icon-expand Klavdija Žinger s svojo tretjo pesniško zbirko. FOTO: osebni arhiv

27-letna TrboveljčankaKlavdija Žingerpravi: "To, da lahko nekomu polepšam dan, mogoče bo to tudi otrokov najlepši spomin, mi pomeni veliko več kot zapravljanje denarja za brezvezne stvari. Mislim, da naša država in nasploh ves svet potrebuje veliko več ljudi, ki bi bili pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku. Vsi bi živeli precej drugače, kot živimo danes, ko smo polni sovraštva in ljubosumja. Jaz želim biti ena izmed tistih, ki bo izstopala iz tega in pomagala, če bo le lahko." Ne bi se mogli bolj strinjati z njo. Kdo je ta neobičajna 27-letnica? Klavdija je po izobrazbi gastronom. Njena največja strast je kuhinja, ki je vedno na prvem mestu, takoj za njo pa pisanje in ustvarjanje. "Pesmi pišem že od malega, to je bil nekako moj izhod, ko sem se počutila osamljeno ali žalostno. Zlivanje svojih čustev na papir je vedno dobra terapija," pravi Klavdija, ki že več kot leto dni piše in objavlja pesmi v angleškem jeziku pod imenom Slonely Poet, pod katerim je izdala tri pesniške zbirke (Changing Colors, Hear Me Cry in pa njena najljubša Athlete Of Heaven). A že pripravlja četrto zbirko. Ko se je svet soočal s prvim valom epidemije covida-19, je Klavdija prišla do ideje, da bi lahko s svojimi veščinami komu pomagala. "Na svojem Facebookovem profilu sem ponudila, da spečem kakšen kruh ali pripravim kosilo za tiste, ki si težko privoščijo oziroma delajo po cele dneve. Glede na to, da sem odraščala v družini z veliko otroki, je bil za moje starše kar izziv vsakemu izmed nas kupiti tortico, ampak sta nekako vedno poskrbela, da smo imeli lepe praznike."

icon-expand Družina Klavdiji ves čas stoji ob strani. FOTO: osebni arhiv

icon-expand Klavdija je prepričana, da svet potrebuje veliko več ljudi, ki bi bili pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku. FOTO: osebni arhiv

Do sedaj je Klavdija spekla in podarila že sedem tortic, je pa imela še več naročil, ki jih zaradi trenutnih razmer v državi ni mogla izpeljati. "Upam pa, da se stanje kmalu popravi, da bom spet lahko pekla in privabljala otrokom nasmeške na obraz," pravi izredno pozitivna 27-letnica, ki pri izbiri obdarovanca najbolj zaupa svojemu občutku."Se hitro vidi, kdo ‘naklada’ in kdo si tega res ne more privoščiti." Ponavadi jo kontaktirajo kar prek njenega Facebookovega profila bližnji sorodniki ali pa znanci otroka, ki bi se razveselil tortice, ne pa družina. Klavdija je presrečna, da lahko družini in še posebej otroku polepša dan. Zato se vedno poskuša prilagoditi željam otroka. "Ponavadi mi ljudje povedo, na kakšno temo bi otrok želel tortico in na tako temo potem tortico tudi spečem in skreiram. Otroci imajo najrajši čokoladne tortice, do sedaj pa sem največkrat naredila čokoladno tortico z motivom ledenega kraljestva," razkrije.

icon-expand Za marsikatero družino je nakup rojstnodnevne torte precejšen zalogaj. FOTO: osebni arhiv

icon-expand Ena od tort, ki je nastala izpod rok 27-letne ljubiteljice peke. FOTO: osebni arhiv