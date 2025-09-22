Svetli način
27. septembra, testiranje sistema SI-ALARM

Ljubljana, 22. 09. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

V soboto, 27. septembra 2025, ob 12. uri bo izvedeno javno testiranje Sistema javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih (SI-ALARM).

SI-ALARM
SI-ALARM FOTO: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Na ta dan bodo uporabniki mobilnih telefonov, priključenih na slovenska mobilna omrežja, prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona in ga bo pospremil značilni glasni zvočni signal (pisk), ki opozarja na nujnost in pomembnost obvestila.

Uporabnikom priporočamo, da posodobijo programsko opremo svojih telefonov na najnovejšo različico, še posebej to velja za uporabnike telefonov Apple.

Potisno sporočilo bo poslala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Testiranje bo potekalo na celotnem ozemlju države. Namen testiranja je preveriti delovanje sistema v praksi ter seznaniti prebivalstvo z načinom prejema in prikaza opozorilnih potisnih sporočil, ki se bodo uporabljala v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega.

Obstoječi sistemi obveščanja in alarmiranja (kot so sirene, mediji in spletna obvestila) še naprej ostajajo v uporabi, SI-ALARM pa jih nadgrajuje kot dodatno in sodobno orodje za hitro in množično obveščanje prebivalcev. Sistem omogoča takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje opozorilnih potisnih sporočil prek mobilnih omrežij, kar bo pomembno prispevalo k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi. Z izboljšano obveščenostjo prebivalstva, hitrejšo odzivnostjo ter boljšo koordinacijo reševalnih služb na prizadetih območjih bo sistem pomagal zmanjševati tveganja za zdravje, življenje in premoženje ljudi.

Vse osebe, ki bodo 27. septembra 2025 prisotne na ozemlju Slovenije in bodo imele vključene mobilne naprave, bodo prejele testno sporočilo, jasno označeno kot TEST.

Prosimo vse prebivalce, da ostanejo mirni in sporočilo razumejo kot del načrtovanega preizkusa delovanja sistema.

Več na: Sistem javnega obveščanja in alarmiranja po javnih mobilnih omrežjih | GOV.SI


Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

obvestilo testiranje sistem SI-ALARM
