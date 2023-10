2741 družin in posameznikov prejelo solidarnostno pomoč

18.057.953,08 evra je skupni znesek, ki ga bo tekom dneva prejelo 2741 družin in posameznikov za odpravo posledic poplav. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra 2023. Štiričlanska družina bo prejela največ dobrih 11 tisočakov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo, da danes upravičenci oz. žrtve poplav in plazov iz avgusta letos prejemajo izplačan enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode, navedene na vlogi. Samska oseba bo tako lahko prejela največ 4.918,64 evra, štiričlanska družina največ 11.466 evrov in par brez otrok največ 7.622,30 evra.

"Poleg izplačila po interventnih ukrepih bo danes izvedeno tudi izplačilo izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov, ki so nastali zaradi poplav avgusta 2023 po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), in sicer 48 prejemnikom v skupni višini 33.617,44 evra. Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli izredno denarno pomoč (IDP) za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do sedemkratnega minimalnega dohodka, a ne več, kot je višina nastale škode oz. višine škode, navedene na vlogi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Uveljavljanje pravice IDP kot solidarnostne pomoči je možno do 31. decembra 2023 prek vloge na obrazcu za IDP 8,43 pri pristojnem CSD. Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD do 30. junija 2024, sicer se pomoč šteje za neupravičeno prejeto in so jo stranke dolžne vrniti.

