28. Ljubljanski maraton: Generalno sponzorstvo največje tekaške prireditve v Jugovzhodni Evropi prevzema NLB

NLB Ljubljanski maraton, kot se bo dogodek imenoval odslej, je generator športnega načina življenja in komunikator vrednot, ki združuje, vključuje drugačnost in sprejema različnost, deluje na področju preventive za ohranjanje zdravja, ustvarja upanje in hrabri. Za uresničevanje pogumne vizije, trden napredek in ustvarjanje dodane vrednosti za tekače, mesto in sponzorje pa potrebuje predvsem zaupanje tekačev, podporo Mestne občine Ljubljana, predano srčno ekipo ter partnerje, ki dodajo pospešek. Tak partner je NLB. "Ponosni smo, da sklepamo partnerstvo, ki nam bo omogočilo dosegati in presegati strateške mejnike – izboljševati tekaško izkušnjo, zagotavljati stalno rast števila tekačev in ohranjati visok ugled prireditve v regiji, v kateri deluje tudi NLB. Družijo nas enake vrednote – na prvo mesto postavljamo uporabnika in se zavedamo, da je meje možnega mogoče presegati le, če stopaš iz cone udobja. Tako kot z vsakim korakom to počnejo tudi tekači," je ob podpisu pogodbe dejala Barbara Železnik, direktorica Društva Timing Ljubljana, izvajalca NLB Ljubljanskega maratona.

"Ponosen sem na NLB, ki je kot družbeno-odgovorno podjetje prepoznalo prednosti zdravega načina življenja. Ta se vsako leto odraža tudi v velikem številu udeležencev na maratonu, zato me izjemno veseli, da se je NLB pridružila tej izjemni tekaški prireditvi," pa je dejal ljubljanski župan Zoran Janković. "V NLB globoko verjamemo, da je šport ključen del vsake zdrave družbe, ob tem pa ima še neverjetno povezovalno vlogo. Zato v NLB srčno podpiramo slovenski šport – tako vrsto profesionalnih športnikov in ekip kot šport mladih –, nadvse ponosni pa smo, da smo dobili priložnost podpreti tudi Ljubljanski maraton, največjo tekaško prireditev v Jugovzhodni Evropi," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik uprave osrednje slovenske banke Blaž Brodnjak. "Ljubljanski maraton s svojimi vrednotami vztrajnosti, discipline in samozavesti še posebej odlično ponazarja tudi vrednote NLB. Aktivno bomo prispevali k njegovemu razvoju, hkrati pa vse tekačice in tekače, profesionalne in ljubiteljske, spodbujali k čim večji udeležbi. Udeležencem NLB Ljubljanskega maratona želimo veliko uspeha in nepozabnih tekaških doživetij. Vse navijače pa vabimo, da se nam z navijanjem pridružijo ob progi. Skupaj ustvarimo nepozabno tekaško vzdušje!" je dodal.

