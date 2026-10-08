28 tisočakov za prenovo, nato še najemnina: realnost ljubljanskega trga

Najprej najdemo dvosobno stanovanje na Viču, kjer morate pred dejanskim najemom najprej plačati 28 tisočakov za adaptacijo in menjavo oken. Na primer stanovanje v ljubljanskem Šentvidu za 600 evrov na mesec, brez vključenih stroškov, kjer niso dobrodošle družine, študenti, kadilci ali lastniki hišnih ljubljenčkov.

"Soba za 500 evrov na mesec plus stroški, kar znese 650, 700 evrov, in je v bistvu klet od nekoga ali pa soba, ki zgleda vsaj po slikah, da ni bila dotaknjena oziroma prenovljena od Jugoslavije," pravi Sven.

"Cene so 400 evrov plus, pa to za sobe, ne za dejansko najemanje stanovanja," dodaja Črt.

"Ponavadi so to, po domače rečeno, neke luknje, izjemno slabo opremljene, plesen ..." opisuje Aljaž.

Težava za študente in mlade je tudi, da nastanitve iščejo vsaj približno blizu fakultet. Mest v študentskih domovih pa nikakor ni dovolj.

"Se lahko res samo zanašaš na to, da prideš v dom, ali pa pač trpiš v neki precej nekakovostni, neprijetni sobi nekje daleč, zunaj centra mesta," razloži Črt.

"Že za delovno aktivne ljudi z minimalno plačo je to velik zalogaj, za študente brez pomoči staršev pa skoraj nemogoče," doda Aljaž.

Mladi pravijo, da cena pogosto ne upravičuje kakovosti nepremičnin.

"Če ne veš, kje boš živel, če se moraš odseliti, nimaš dovolj denarja, da bi pokrival svoje stroške, to ni mirno življenje študenta, ampak predstavlja veliko stisko, s katero se študent srečuje vsak dan," opozarja Jan Verovšek iz Mladinskega sveta Slovenije.

Povpraševanje po nepremičninah je veliko, ponudbe pa premalo. "Delo na stanovanjski politiki ne more biti stvar ene vlade," poudarja Verovšek.

Da je ena od rešitev večja ponudba, meni tudi Predrag Todić iz Ljubljana nepremičnine. "Če bi bila ponudba večja, bi bile tudi cene nižje," pravi.

Najemne cene narekujejo tudi visoke prodajne cene nepremičnin. "Kupite trisobno stanovanje za 400.000 evrov ali več, potem je tudi cena stanovanja, ki se oddaja, 1200 evrov ali več," pojasnjuje Todić.

Težava so tudi preveč birokratski postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, ki lahko trajajo več let.