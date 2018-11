Državno darilo ob rojstvu kmalu le še v obliki dobroimetja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pred enim letom – takrat še pod vodstvom tedanje ministrice Anje Kopač Mrak – obvestilo javnost, da bodo s 1. 1. 2019 uvedli izplačilo pomoči ob rojstvu otroka, ki znaša 280 evrov, v obliki dobroimetja, "ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd." Ni pa še bilo jasno, "ali bomo določili nabor izdelkov, ki se jih bo dalo kupiti, ali bomo določili izdelke, ki jih s tem dobroimetjem ne bo mogoče kupiti, kot so alkohol in cigarete".

Ker naj bi odločba stopila v veljavo že čez manj kot dva meseca, smo na ministrstvu preverili, ali je že znan seznam trgovin, kjer bo dobroimetje možno koristiti. "Določba zakona se začne uporabljati 1. januarja 2020 (in ne 2019), zato tega seznama še nimamo, saj še ni bilo izvedenega javnega razpisa," so nam sporočili z MDDSZ.

Starši bodo dobroimetje prejeli v obliki kode

Na ministrstvu so že ob objavi novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih povedali, da so se za spremembo oblike pomoči odločili "zaradi zagotavljanja namenskosti porabe", čeprav so hkrati priznali, da nimajo podatkov, ki bi kazali, da starši teh 280 evrov dejansko porabijo za kaj drugega in ne za otroka, saj da je konkretne zlorabe"nemogoče dokazati".