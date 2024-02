284 predlogov za izboljšanje šolstva in vzgoje do leta 2033

V dokumentu je skupaj opredeljenih 21 strateških ciljev, 51 strateških podciljev in 284 ukrepov, ki so razdeljeni v šest prednostnih področij. Kot ključni strateški cilj je Janez Vogrinc, sicer dekan ljubljanske pedagoške fakultete, na novinarski konferenci izpostavil, da predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in k trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega vrtca in šole ter se občutljivo in prožno prilagaja izzivom sodobne družbe.

Med ključnimi smermi razvoja, ki so jih opredelili v dokumentu, so vzgojno delovanje vrtcev in šol, podpora psihosocialnega razvoja ter socialnega in čustvenega učenja ter spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture, pri čemer so izpostavili tudi pomen razvoja digitalne pismenosti. Krepiti želijo kulturno umetnostno vzgojo ter inkluzivno naravnanost in zagotavljati pogoje za dobro duševno in telesno zdravje. Med ključnimi usmeritvami so tudi skrb za kakovostno poučevanje in učenje, skrb za kakovostno izobražene in tudi zadovoljne strokovne in vodstvene delavce ter nadgrajevanje sistema ugotavljanja zagotavljanja kakovosti, in sicer bi s samoevalvacijo zagotavljali boljše sodelovanje ustanov in strokovnjakov v podporo strokovnega dela vrtcev in šol. Prizadevajo pa si tudi za nekoliko bolj vsebinsko usklajeno delo zavodov, je naštel Vogrinc.

Po njegovih besedah predlagajo, da se do leta 2033 za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje nameni najmanj 4,6 odstotka BDP, in sicer s postopnimi letnimi dvigi s sedanjih 4,17 odstotka.

Kot je napovedal Vogrinc, bodo osnutek nacionalnega programa v februarju in marcu predstavili strokovni javnosti na petih regijskih srečanjih.