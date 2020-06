29 let od osvoboditve mejnega prehoda Rožna Dolina

Društva veteranov Sever Severne Primorske, Mestne občine Nova Gorica, Občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba ter OZVVS Veteran Nova Gorica so ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mejnega prehoda v Rožni Dolini v osamosvojitveni vojni leta 1991 pripravila prireditev ob 29. obletnici dogodka.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Pozdravni nagovor na prireditvi je imel Angel Vidmar, podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in predsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske. Slavnostni govornik pa je bil župan občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk. Del programa je bil tudi nastop policijskega orkestra in ženske pevske skupine Zimzelen iz Nove Gorice. Prireditev je potekala ob upoštevanju izvajanja veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19, so še zapisali na strani Društva veteranov Sever. 28.6.1991: Spopad za MP Rožna Dolina Spopad za mejni prehod Rožna Dolina se je zgodil 28. junija 1991. Naselje Rožna Dolina, s približno 1000 prebivalci, se nahaja približno poldrugi kilometer od mesta Nova Gorica. Čeprav za uradni datum začetka vojne za Slovenijo velja 27. junij, so se operacije na Primorskem začele že dan prej, 26. junija. Enote JLA so iz vojašnice Ilirska Bistrica začele prodor proti mejnim prehodom z Italijo ob 13.15 uri. V četrtek 27. junija 1991 okoli 18.40 ure je enota JLA prispela pred mednarodni mejni prehod Rožna Dolina pri Novi Gorici. Enoto JLA je sestavljalo 117 vojakov, 5 tankov, 14 tovornjakov, 11 terenskih vozil, vozilo z lansirnim mostom in delovno vozilo. Po pogajanjih so miličniki ob 22. uri predali in zapustili mejni prehod. Zaradi zavarovanja napada v Rožni Dolini, so enote TO okoli 18. ure postavile zasedo ob magistralni cesti v Rožni Dolini. Zasedo so postavila pri gostilni Pri bajti, v zasedi so bili dva voda 2. čete 611. odreda za posebne namene in 2. vod 125 čete za PDD (protidiverzantsko delovanje). Namen zasede je bil onemogočiti dovoz okrepitve iz vojašnice Ajševica enoti na mejnem prehodu v Rožni Dolini.

icon-expand Rožna dolina med vojno za Slovenijo - 1 FOTO: Kanal A

Za napad na enoto JLA je bila v Rožni Dolini poslana skupina devetih pripadnikov diverzantske skupine, katero je vodil major Srečko Lisjak. Oddelek posebne enote Milice pod vodstvom inšpektorja Franca Šumandla je zavaroval smer proti 500 metrov oddaljeni karavli Rafut. Teritorialci so zavzeli položaje za hišami severno od Vipavske ceste v Rožni Dolini in ob 19.20 uri napadli vojake na mejnem prehodu. Napad je presenetil vojake in občane. Občani so se ob napadu razbežali, v spopadu jih je bilo ranjenih šest. Teritorialci so s protitankovskem orožjem zadeli tank v križišču in delovno vozilo. Tank je kasneje zagorel, goreča nafta s tanka pa je zažgala še tank v bližini. Presenečeni in demoralizirani vojaki niso streljali. Tanka na Vipavski cesti pri bencinski črpalki sta po treh minutah prižgala motorja in začela obračati kupoli, z mitraljezoma sta večkrat rafalno ustrelila. Tank bliže križišču je usmeril kupolo proti položajem teritorialcev in izstrelil več rafalov. Zatem so se teritorialci umaknili za hiše.

icon-expand Drago Kosmač FOTO: Kanal A

Med občani v Rožni Dolini se je najbolj znašel občan Drago Kosmač. Izkoristil je presenečenje in zmedo med vojaki JLA, vpadel v prostore Milice na mejnem prehodu, kjer je bilo poveljstvo enote JLA, zajel in razorožil poveljstvo enote in zvezne miličnike. Ko je streljanje ponehalo je z zajetim pripadnikom JLA , ki je imel belo zastavo, odšel v križišče. Tu sta pripomogla, da se je predala posadka tanka, ki je še edini deloval. Nato je Kosmač v križišču zbral zajete vojake in jih odpeljal 100 metrov stran od križišča, kjer jim je ukazal, da so polegli.