29 let razvoja. Nova definicija elegance.

Kaj danes pomeni resnično evropski električni avtomobil? Je to dolg doseg, hitro polnjenje ali moč? Po treh letih prisotnosti v Evropi in več kot 2.000 pogovorih z uporabniki je Chery dobil povsem drugačen odgovor: evropski voznik želi avtomobil, ki je na cesti suveren, v notranjosti tih in oblikovno samozavesten, ne da bi bil pri tem vsiljiv. Po 29 letih razvoja, globalnih izkušenj in pozornega poslušanja evropskega voznika se je rodil LEPAS, znamka, ki eleganco razume kot umetnost odvzemanja.

Avtomobili, ki združujejo prefinjenost, tišino, kakovostno podvozje in vrhunsko oblikovanje, so bili dolgo rezervirani predvsem za tradicionalni premijski razred. Zato se je skozi leta ustvaril vtis, da mora biti resnično prefinjena in premišljena vozniška izkušnja nujno tudi nedostopna. Pri Cheryju so si zato zastavili preprosto vprašanje: zakaj vrhunska, elegantna in celovita vozniška izkušnja ne bi bila dostopna vsem, ki znajo prepoznati kakovost?

Odgovor ni nastal čez noč. Nastajal je 29 let.

Zgodba se je začela leta 1997 v mestu Wuhu, na zapuščenem območju ob reki Jangce. Majhna skupina ljudi se je odločila izdelovati avtomobile, čeprav ni imela ne razvite tehnologije, ne izkušenj, ne prepoznavne znamke. Imela je nekaj preprostih barak in prepričanje, da je mogoče začeti iz nič. Začeli so pri samem srcu avtomobila – motorju. Razstavljali so ga del za delom, ga preučevali, razvijali in ponovno sestavljali. Chery je tako postal prvi kitajski proizvajalec avtomobilov, ki je v celoti obvladal razvoj pogonskega sklopa z lastno intelektualno lastnino. Leta 2001 je prvih deset vozil iz pristanišča Tianjin odpotovalo na Bližnji vzhod. Takrat si je bilo težko predstavljati, da bo Chery nekega dne prisoten v več kot 130 državah in regijah. Danes je podjetje že 23 let zapored vodilni kitajski izvoznik osebnih avtomobilov. Samo v prvi polovici leta 2026 je izvozilo 943.800 vozil, kar v povprečju pomeni eno vozilo vsakih 17 sekund. Mednarodna ekipa šteje več kot 20.000 zaposlenih, 85 odstotkov pa jih je zaposlenih lokalno. Toda za znamko številke niso najpomembnejše. Pomembno je znanje, ki se je skozi leta nabiralo v ozadju. Prefinjena vožnja ni rezultat enega samega tehničnega podatka. Nastaja v tisočih majhnih odločitvah: kako avtomobil reagira na neravnino, kako miren ostane v ovinku, koliko hrupa prodre v kabino in kako samozavestno se voznik počuti za volanom. Prav zato Chery svoje podvozje preizkuša v izjemno različnih razmerah – od minus 40 stopinj Celzija v Heiheju in 50 stopinj v Turpanu do zavitih alpskih gorskih prelazov. Vsak milimeter nastavitev je rezultat ponavljajočih se testov na resničnih cestah. Po eni od testnih voženj je evropska avtomobilska novinarka izkušnjo povzela z besedami, da avtomobil pri vožnji čez cestne izbokline ostaja izjemno miren in povsem nadzorovan. Za tako preprost občutek lahkotnosti so bila potrebna leta razvoja in nešteta potovanja med Stuttgartom in Wuhujem. Toda evropskega avtomobila ni mogoče ustvariti samo v laboratoriju. Razumeti je treba tudi ljudi, ki ga bodo vozili. V severni Evropi zima pomeni debele rokavice, zato mora biti material prijeten in varen za oprijem. Z rokavicami je težje upravljati zaslon na dotik, zato so fizični gumbi tam, kjer jih voznik potrebuje, še vedno pomembni. V južni Evropi imajo kupci izrazit občutek za estetiko, zato lahko premišljeno oblikovan detajl pove več kot dolg seznam tehničnih specifikacij. To niso spoznanja ene same tržne raziskave. Nastala so na cestah in v več kot 2.000 pogovorih z evropskimi uporabniki. Ko je nastajal oblikovalski jezik znamke LEPAS, prva skica oblikovalske ekipe ni prikazovala avtomobila. Prikazovala je leoparda tik pred skokom – mirnega, osredotočenega in polnega energije. Njegove moči ni treba dokazovati; občutiti jo je mogoče, še preden se premakne.

Ta ideja je postala izhodišče oblikovanja LEPAS. Pogled leoparda je dobil svojo interpretacijo v dnevnih lučeh v obliki črke V, natančnost brušenega diamantnega reza v maski vozila, naravna krivulja slapa pa v oblikovanju osrednjega zaslona. Glavni oblikovalec znamke Ivan Dulanovic, oblikovalec z naših prostorov z italijanskim naslovom in izkušnjami pri Lamborghiniju, vidi prednost mlade znamke prav v odsotnosti oblikovalskih pravil iz preteklosti. Poudarja, da uveljavljene znamke oblikovalske izzive rešujejo s sklicevanjem na lastno preteklost, čemur pravijo dediščina. LEPAS nima predhodnika, ki bi ga lahko posnemal, zato mora odgovore iskati tam, kjer jih drugi še niso iskali. Vsaka linija karoserije je bila zato izpopolnjena v vetrovniku, dokler zrak ob njej ni več ustvarjal nepotrebnega hrupa. Toda največ časa oblikovalci niso namenili dodajanju novih elementov, temveč njihovemu odstranjevanju. Pravilo je bilo jasno: vsaka linija, vsaka odprtina in vsak zaslon morajo upravičiti svoj obstoj. Če ga niso, so bili odstranjeni. Kajti prava eleganca ni v tem, koliko lahko dodamo, temveč v tem, koliko lahko odvzamemo, ne da bi izgubili bistvo. LEPAS je bil kot nova znamka uradno predstavljen aprila 2025, julija 2026 pa je skoraj 1.500 vozil LEPAS L8 iz pristanišča Wuhu krenilo proti Italiji, Španiji, Grčiji, Hrvaški, Sloveniji in Romuniji. To ni zgolj prihod novega avtomobila na evropski trg. Za znamko je Evropa dialog med različnimi kulturami oblikovanja, tehnologije in načina življenja. Pri tem razvoju imajo ključno vlogo strokovnjaki, kot je Zhang Guibing, ki Cheryjevo globalno poslovanje usmerja že več kot dve desetletji. Njegov pogled na Evropo ne temelji na kratkoročnih prodajnih ciljih, temveč na vključevanju v lokalna okolja, odgovornosti do prihodnosti mobilnosti in skupnem razvoju ekosistema. Inženirsko moč potrjuje tudi Xu Youzhong, eden ključnih strokovnjakov Cheryjevega razvojnega sistema s 30 leti izkušenj na področju avtomobilskega inženiringa in kakovosti. Njegova filozofija je jasna: cilj ni zgolj izpolnjevati standardov, temveč jih presegati. Ne stremijo k temu, da bi bilo nekaj dovolj dobro, temveč k temu, da ne bi bilo več mogoče ničesar izboljšati. Eden predstavlja globalno vizijo, drugi inženirsko odločnost, skupaj pa pojasnjujeta, zakaj želi biti LEPAS več kot le še ena nova avtomobilska znamka. Cilj je, da voznik, ko se vrata zaprejo in hrup zunanjega sveta izgine, dobi občutek udobja in spoštovanja. Na vprašanje, zakaj bi kitajska avtomobilska znamka po 29 letih razvoja prišla v Evropo, je odgovor znamke LEPAS preprost: ne le zato, da bi tukaj prodajala avtomobile, temveč zato, da bi tukaj gradila odnose. Evropski avtomobilski trg ima več kot stoletje zgodovine in kupce, ki zelo dobro vedo, kaj pričakujejo. Prav zato jih ni mogoče prepričati zgolj z večjim zaslonom, daljšim seznamom opreme ali drznejšim logotipom. Prepričati jih mora izkušnja. Občutek, ko se vrata zaprejo in hrup ostane zunaj. Mirnost avtomobila na cesti. Material pod prsti. Detajl, ki ga morda opazimo šele po nekaj mesecih. Linija, ki je dovolj samozavestna, da ji ni treba kričati.

Moda mine, stil ostane.