30 stopinj v Novi Gorici, temperature bodo še višje

Državo je že zajelo toplo vreme. Tako so v Novi Gorici zabeležili že 30 stopinj Celzija, v Tolminu pa 29,4 stopinje Celzija. Jutri bo prav tako precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj, napoveduje Arso.

Podatki Arsa FOTO: Arso

Spletna stran Neurje.si pa po državi za torek napoveduje še višje temperature, ponekod celo med 31 in 32 stopinj Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zahodna Evropa pod vročinsko kupolo

Kot smo poročali, se celotna zahodna Evropa pripravlja na nenavadno visoke temperature. Portugalska, Španija, Francija in Združeno kraljestvo naj bi že ta konec tedna presegli 30 stopinj Celzija, vročina pa naj bi se nadaljevala tudi prihodnji teden. Ponekod bi lahko trenutne majske rekorde presegli celo za štiri stopinje.

Izjemne temperature so posledica toplotne kupole, ki je prevladujoča značilnost poletnih vremenskih vzorcev na evropski in severnoameriški celini, pojasnjujejo pri Severe Weather. Ta izraz se uporablja, ko se široko območje visokega zračnega tlaka zadrži nad velikim delom celine. Tako je tudi tokrat vroč zrak iz severne Afrike ujet pod visokim pritiskom močnega anticiklona nad Evropo. Če je dogodek izjemno stabilen in ekstremen, običajno traja več dni ali tednov.