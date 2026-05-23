Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

30 stopinj v Novi Gorici, temperature bodo še višje

Ljubljana , 23. 05. 2026 15.30 pred 54 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.K.
Vročina

Padla je prva letošnja tridesetica. Glede na podatke Arsa je samodejna postaja ob 15.20 sporočila, da so 30 stopinj namerili v Novi Gorici.Arso napoveduje pretežno jasno vreme in dnevne temperature okoli 30 stopinj Celzija tudi za začetek tedna.

Državo je že zajelo toplo vreme. Tako so v Novi Gorici zabeležili že 30 stopinj Celzija, v Tolminu pa 29,4 stopinje Celzija. Jutri bo prav tako precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj, napoveduje Arso.

Podatki Arsa
Podatki Arsa
FOTO: Arso

Spletna stran Neurje.si pa po državi za torek napoveduje še višje temperature, ponekod celo med 31 in 32 stopinj Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zahodna Evropa pod vročinsko kupolo

Kot smo poročali, se celotna zahodna Evropa pripravlja na nenavadno visoke temperature. Portugalska, Španija, Francija in Združeno kraljestvo naj bi že ta konec tedna presegli 30 stopinj Celzija, vročina pa naj bi se nadaljevala tudi prihodnji teden. Ponekod bi lahko trenutne majske rekorde presegli celo za štiri stopinje.

Preberi še Evropa pod toplotno kupolo: prihaja prvi vročinski val

Izjemne temperature so posledica toplotne kupole, ki je prevladujoča značilnost poletnih vremenskih vzorcev na evropski in severnoameriški celini, pojasnjujejo pri Severe Weather. Ta izraz se uporablja, ko se široko območje visokega zračnega tlaka zadrži nad velikim delom celine. Tako je tudi tokrat vroč zrak iz severne Afrike ujet pod visokim pritiskom močnega anticiklona nad Evropo. Če je dogodek izjemno stabilen in ekstremen, običajno traja več dni ali tednov.

Razlagalnik

Toplotna kupola nastane, ko se območje visokega zračnega tlaka dlje časa zadržuje nad določenim geografskim območjem in deluje kot nekakšen pokrov. Ta 'pokrov' ujame vroč zrak blizu tal in preprečuje njegovo kroženje ali odvajanje v višje plasti atmosfere. Ker se zrak pod tem visokim tlakom nenehno stiska in dodatno segreva, se temperature na površju hitro dvignejo in ostanejo ekstremno visoke več dni ali celo tednov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
vreme

150 kilogramov smeti iz Blejskega jezera

Slovenija ni otok, je avtocesta

24ur.com Temperature znova narasle, na Goriškem skoraj 38 stopinj Celzija
24ur.com 1. septembra prvič v zgodovini meritev več kot 35 stopinj Celzija
24ur.com Prihaja otoplitev: tudi do 30 stopinj Celzija
24ur.com Ob koncu koledarskega poletja temperature zopet okoli 30 stopinj Celzija
24ur.com V Osilnici presegli 30 stopinj, na Babnem polju od minusa do 27 stopinj Celzija
24ur.com Vročina se bo stopnjevala, temperature tudi nad 35 stopinj Celzija
24ur.com V nedeljo čez 30 stopinj, v prihodnjem tednu pogostejše padavine
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
23. 05. 2026 16.54
😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
krjola
23. 05. 2026 16.50
ni bl odurnega letnega časa kot je vroče poletje...odvratno do amena...
Odgovori
+0
1 1
JackRussell
23. 05. 2026 16.42
V koloni na AC bo še bolj vroče, biznis za postavitev stojnice s pijačo in sladoledom tam pri Postojni.
Odgovori
+1
1 0
Brus1234
23. 05. 2026 16.34
Pa saj je skoraj junij, to je od nekdaj normalno!! Brez panike!!
Odgovori
-1
0 1
krjola
23. 05. 2026 16.06
vročino sovražim iz dna duše...
Odgovori
-4
3 7
markan3
23. 05. 2026 16.31
ne alkohol na prazen želodec
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
cekin
Portal
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Poletje
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725