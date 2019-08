2TDK policiji naznanil sum kaznivega dejanja pri projektu Glinščica

Kot so pojasnili, so to storili, ker so ob odločanju o oddaji naročila in v postopkih, ki so bili z oddajo naročila povezani, zaznali dejstva in okoliščine, ki izkazujejo sum, da so podane nepravilnosti in neskladnosti."Pri tem je potrebno dodati, da smo bili naznanitev dolžni podati in da družba 2TDK, glede na dejstva in okoliščine primera, ki smo jih zaznali, niti ni imela možnosti izbire."

Pri razpisu za Glinščico je bila sporna višina zidu, ki ga je sprva izbrani ponudnik Markomark Nival zgradil v Pesnici, in katerega višina naj ne bi presegla osmih metrov, kot so trdili v podjetju. Predstavnik konzorcija družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel Aleksander Schara je obtožbe o ponarejeni referenci sicer večkrat odločbo zavrnil.

"Vsebine kazenske ovadbe ne poznamo, zato jo težko komentiramo. Odločno pa zavračamo obtožbe o ponarejeni referenci," je zapisal tudi danes, poročaSTA. Kot je dodal, jim 2TDK dokumentov, na podlagi katerih so sprejeli svojo odločitev o referenci in posledično vložili kazensko ovadbo, kljub pozivu še vedno ne želijo pokazati.

"Celotno dokumentacijo, s katero v konzorciju razpolagamo in ki dokazuje, da je višina kamnito-betonskega zidu v Pesnici nad osem metrov v dolžini nad 50 metrov, bomo z veseljem predali policiji," je še izpostavil Schara. "Razmislili bomo o kazenskem pregonu oseb, za katere obstaja sum, da so zaradi cilja doseči razveljavitev odločitve o izidu javnega naročila gradnje mostu čez dolino Glinščico, priredile projektno dokumentacijo o izgradnji kamnito-betonskega zidu v Pesnici," je zapisal.

V 2TDK pa so poudarili, da si prizadevajo za čimprejšnjo razjasnitev vseh relevantnih dejstev glede omenjenega javnega naročila, zato so ob naznanitvi suma storitve kaznivega dejanja pristojnemu organu predali vso razpoložljivo dokumentacijo. Nadaljnji postopki v zvezi s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja so tako odvisni izključno od presoje pristojnih organov, ki to presojajo po uradni dolžnosti.

Neodvisno od te naznanitve suma storitve kaznivega dejanja bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil naznanil sum storitve prekrška in predlagal uvedbo postopka o prekršku zoper ponudnika.

"Ob tem še dodajamo, da bo 2TDK v roku, do 2. 9. 2019 pripravil odgovor na zahtevek za revizijo zoper odločitev o izidu predmetnega javnega naročila. Navedemo lahko, da bomo na vse navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo argumentirano odgovorili, pri čemer smo prepričani, da bo naša odločitev prestala vse nadaljnje postopke," so še zapisali.

Do dokončne odločitve Državne revizijske komisije tako postopek javnega naročila ni pravnomočno zaključen, zaradi česar ga 2TDK ne želi in ne more komentirati. Zaradi navedenega tudi ne moremo razkrivati dokumentov v predmetnem javnem naročilu, k čemur nas zavezuje 35. člen ZJN-3, še navajajo.

"Pri tem želimo izrecno poudariti, da se na način, na katerega poteka razprava v javnosti, po naši oceni nedopustno izvaja pritisk tako na odločitve naročnika kot tudi pristojnih državnih organov, zlasti Državne revizijske komisije, kar pa ni skladno z interesom javnosti."

Družba 2TDK je po njihovih besedah dolžna zagotoviti, da se bo odločanje v revizijskih postopkih odvijalo skladno z zakonskimi določili in na način, ki bo omogočil, da bodo organi odločanja lahko odločali neodvisno in nepristransko in v okolju, v katerem bodo odpravljeni vsakršni razlogi, ki bi lahko kakorkoli vplivali na postopek odločanja. Hkrati je družba 2TDK dolžna zagotoviti, da bodo sredstva, ki so namenjena izvedbi projekta, porabljena na način, ki bo zagotovil, da bo cenovno najbolj ugoden ponudnik dela izvedel skladno s pravili stroke in zahtevami, ki so del razpisnih pogojev.

"Naročnik projekt vodi in bo še naprej vodil z vso zahtevano in potrebno skrbnostjo ter v skladu z veljavno zakonodajo," so zaključili v izjavi za javnost.