2TDK oddal dela na železniških in predorskih sistemih drugega tira

To je bil že ponovljen razpis za železniške in predorske sisteme na drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom. Edino ponudbo je oddal konzorcij podjetij SŽ – Železniško gradbeno podjetje, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapi Merkezi Construction, ker pa je z vrednostjo 207,7 milijona evrov presegla zagotovljena sredstva naročnika, jo je 2TDK aprila zavrnil.

Zdaj so iz 2TDK sporočili, da so uspešno končali pogajanja z omenjenim konzorcijem in ga izbrali za izvedbo del. Dosegli so, da je ponudba za približno štiri milijone evrov nižja od ponujene cene izvajalca, so dodali. Podpis pogodbe bo sledil po pravnomočnosti odločitve o izboru.

V 2TDK so v pogajanjih z izvajalcem vztrajali, da morajo biti vsa dela dokončana do konca leta 2025, kot je zapisano tudi v noveliranem investicijskem programu. Izbrani ponudnik je to zagotovil, v prvi polovici leta 2026 pa bo potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje.

Izvajalci predorskih del na trasi drugega tira so sicer doslej izkopali skupaj 24 kilometrov kalot glavnih in servisnih cevi, to je zgornjih delov predorske cevi. Gre le za začetno fazo pri gradnji predorov, saj morata slediti še izkop stopnice s talnim obokom, to je spodnjega dela predorske cevi, ter izdelava notranje obloge.