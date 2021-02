Drugi tir: 2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za glavna gradbena dela

Iz družbe 2TDK so sporočili, da je nadzorni svet na predlog uprave soglasno potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb usposobljenih ponudnikov za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za Gradnjo objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača–Črni Kal in Gradnjo objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal–Koper.

Pobuda po prestavitvi termina je prišla potem, ko je DKOM v četrtek zavrgel zahtevke za revizijo treh vlagateljev – Ginex International, Euro-Asfalt in Içtaş ter YDA in Unitek. Te je zavrgel zaradi ugotovitve, da so zahtevki vsebinsko enaki tistim, ki so jih vložili že v postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov. Državna revizijska komisija je sicer v zadevi drugi tir prejela štiri zahtevke za revizijo, toda o zahtevku Gorenjske gradbene družbe bodo odločili naknadno.