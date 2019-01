Zaplet pri izbiri izvajalca za izdelavo projektne dokumetacije za drugi tir

Na razpis 2TDK za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir se je odzval le en ponudnik, hkrati pa so v podjetju prejeli tudi že zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. Edino ponudbo, ki je brez DDV vredna 19,93 milijona evrov, je oddal konzorcij podjetij Elea iC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting.

Podjetje 2TDK je sicer prejelo le eno ponudbo, a je v postopku prispel tudi zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo, ki ga je vložilo podjetje Geoportal. FOTO: POP TV Kot kaže, tudi pri izbiri izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir ne bo šlo brez zapletov. Podjetje 2TDK je sicer prejelo le eno ponudbo, a je v postopku prispel tudi zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo, ki ga je vložilo podjetje Geoportal. V 2TDK so pojasnili, da zahtevek za revizijo še preučujejo in bodo nanj odgovorili v zakonsko predpisanem roku, ki se izteče v četrtek opolnoči. 2TDK lahko sicer zdaj zahtevek Geoportala zavrne ali sprejme. V primeru prvega, mora o odločitvi obvestiti Državno revizijsko komisijo, ki nato preuči postopek in sprejme končno odločitev, če pa zahtevku 2TDK ugodi, bo podjetje ponovilo razpis. 2TDK pa bo z izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje šest let Razpis je sicer podjetje 2TDK objavilo novembra. Predmet projektne naloge med drugim obsega izdelavo tehničnih specifikacij za gradnjo osmih predorov na drugem tiru, izdelavo projekta za izvedbo v BIM okolju (modeliranje v tridimenzionalni arhitekturi) drugega tira od železniške postaje Divača do elektro napajalne postaje Dekani, kjer se trasa priključi na izvlečni tir, dopolnitve BIM modela projekta za izvedbo projektne dokumentacije v času gradnje ter izdelavo enotnega načrta zaščite in reševanja. Projekt drugi tir medtem čaka na investicijski program, ki naj bi ga vlada po napovedih ministrstva za infrastrukturo potrdila januarja. FOTO: POP TV Osnova za izdelavo projektne dokumentacije projekta za izvedbo je že izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je na ogled na spletni strani 2TDK. Rok za izvedbo celotne projektne dokumentacije projekta za izvedbo je šest mesecev, 2TDK pa bo z izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje šest let. Projekt drugi tir medtem čaka na investicijski program, ki naj bi ga vlada po napovedih ministrstva za infrastrukturo potrdila januarja. Ta predstavlja še zadnjo oviro, da lahko Kolektor začne gradnjo cest ob predvideni trasi drugega tira. Z investicijskim programom bo možna tudi sprožitev postopkov za izbor izvajalca za glavna gradbena dela na projektu.