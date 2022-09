2TDK v živo prenašal dela iz predora na drugem tiru

S prenosom so želeli v podjetju javnosti pokazati, kako v predoru potekajo dela, kateri stroji se uporabljajo, kako je z varnostjo v predorih, kako se dovaja v predor kisik ...

Dela so prenašali iz predora Škofije, ki bo dolg 3,8 kilometra. Trenutno so ga izkopali za okoli 1,2 kilometra. Na novi, 27-kilometrski železniški povezavi med Divačo in Koprom bo sicer osem predorov. Kot so zapisali na 2TDK, so doslej izkopali že več kot 8,5 kilometra predorskih cevi.