2TDK vložil zahtevo za integralno gradbeno dovoljenje za vzporedni tir

Vzporedni tir bo potekal ob tiru, ki je že zgrajen, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo pristojno ministrstvo.

Kot so izpostavili na 2TDK, je vložitev zahteve pomemben mejnik pri pripravi projekta, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje, ki sta ključna pogoja za začetek gradnje.

V okviru projekta vzporednega tira bo treba zgraditi več novih objektov. Med njimi sta viadukta Gabrovica in Vinjan ter most Glinščica, ki bodo umeščeni ob obstoječe premostitvene objekte desnega tira.

Poleg tega bodo zgrajene dodatne predorske cevi, in sicer predor T1A v dolžini 80 metrov, predor T3-6L v dolžini 3,2 kilometra ter predor T7L, ki bo v dolžino meril dober kilometer.