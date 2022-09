2TDK z novimi nadzorniki

Vlada je v nadzorni svet od 23. septembra letos do 22. septembra 2027 imenovala tri predstavnike infrastrukturnega in dva predstavnika finančnega ministrstva. Pipanova, Gorškova in Srdić bodo v nadzornem svetu predstavljali prvega, Gostiša in Čepeljnik pa drugega. Čepeljnik bo tudi namestnik predsednice nadzornega sveta.