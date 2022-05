V zadnjem času vsi govorijo o dolgih trepalnicah. Načini, s katerimi dosežemo dolge in zapeljive trepalnice so vedno bolj inovativni, a skoraj vsak od njih zahteva redne obiske kozmetičarke. Metoda podaljševanja trepalnic polni termine kozmetičnih salonov, a za dolgotrajni učinek dolgih in zapeljivih trepalnic obstaja tudi enostavnejša, varnejša in predvsem cenejša pot!

V želji po dolgih in lepih trepalnicah, brez zamudnega nanašanja maskare, se mnogo žensk odloči za umetno podaljšane trepalnice. Absolutno podpiramo vse načine, kako si olajšati vsakdan in prihraniti čas ter poudariti svojo naravno lepoto, a ko gre za oči, bodite pozorni na 3 dejstva o podaljšanih trepalnicah, ki vam jih kozmetičarka ne bo povedala.

1. Trepalnice se s starostjo redčijo Tudi trepalnice imajo svoj življenjski cikel, s starostjo odpadajo in postajajo vse redkejše. Če pogledate dojenčke in majhne otroke, imajo ti zavidljivo goste in sijoče trepalnice, saj so njihovi lasje in koža polni kolagena ter drugih esencialnih beljakovin, ki pa se sčasoma izčrpajo. S staranjem se ravni teh beljakovin občutno zmanjšajo, kar pomeni, da izgubljate lase ter trepalnice, njihova ponovna rast pa se občutno upočasni. Umetno podaljšane trepalnice tega ne bodo preprečile, bodo pa težavo vsaj začasno skrile. Žal pa se lahko vaše naravne trepalnice tako zredčijo, da tudi podaljški ne bodo več mogoči. Izjemno pomembno je, da pravilno negujete svoje naravne trepalnice. Če imate umetno podaljšane trepalnice, uporabljajte kakovostne in preverjene kozmetične izdelke za negovanje in krepitev naravnih trepalnic, saj bodo le tako močne in dobra podlaga umetnim podaljškom.

2. Obstaja možnost, da bodo naravne trepalnice po odstranitvi podaljškov v zelo slabem stanju Če postopek podaljševanja trepalnic ni bil strokovno opravljen, bodo lahko vaše trepalnice po odstranitvi podaljškov poškodovane in razredčene. Trepalnice bodo prekomerno izpadale, postale bodo šibke in lomljive, trajalo pa bo precej časa, da si bodo opomogle. Ko se odločate za podaljške, dobro preverite kozmetične salone – izberite tiste, ki imajo najboljše ocene, strokovna potrdila in resnično preverjene rezultate. Tudi, če je podaljševanje trepalnic strokovno opravljeno, lahko svoje naravne trepalnice poškodujete, če jih ne negujete. Samo en obisk salona ni dovolj, da bodo trepalnice lepe in zdrave. Trepalnice, na katerih so umetni podaljški je treba čistiti in negovati vsak dan, saj lahko bakterije hitro povzročijo neprijetno vnetje oči. Priporočljivo je, da si trepalnice dnevno umivate z otroškim šamponom in jih večkrat na dan počešete s krtačko. Nekatere kozmetičarke priporočajo celo spanje na hrbtu, da se podaljški ne uničijo ob stiku z blazino. Nošenje podaljškov zahteva dodatno previdnost tudi, ko gre za ličenje in odstranjevanje ličil. Ne prenašajo grobega drgnjenja in pritiskanja z brisačo ali blazinico, zato se je maskari in odstranjevalcem ličil najbolje izogibati.

3. Dolge in goste trepalnice lahko dosežete doma To je zagotovo največja skrivnost, katero vam kozmetičarka ne bo razkrila. Rast in gostoto naravnih trepalnic je namreč mogoče doseči brez enega samega obiska kozmetičnega salona. Obstajajo serumi za naravno rast trepalnic, ki krepijo dlačne mešičke in spodbujajo naravno rast trepalnic. Najbolj priljubljen tovrstni serum na našem trgu je Derma-Luxelash serum, ki ga uporablja že več kot 120.000 zadovoljnih uporabnic, priporočajo pa ga tudi številne domače in tuje influencerke. Derma-Luxelash serum za rast trepalnic je produkt slovenskega kozmetičnega podjetja Derma-Luxe Cosmetics iz Celja, narejen v domačem laboratoriju in je zelo hitro postal hit po vsej Evropi. Ta serum je namreč edini na trgu, ki je klinično dokazano absolutno učinkovit in odobren s strani slovenskega očesnega zdravnika, dr. Beltrama. Zagotavlja daljše, gostejše, privihane in temnejše trepalnice. Najboljše od vsega je, da zadostuje samo en nanos na dan.

