3 ideje za obisk Portoroža decembra

V petek, 2. decembra, bodo v Portorožu in Piranu zasvetile praznične luči, v parku hotela Kempinski Palace Portorož pa bo zaživel božično-novoletni sejem. Ob 16.30 bosta otroke v parku navdušila lutkovna predstava Zvezdica zaspanka in Miklavž, s katerim bodo najmlajši prižgali praznično osvetlitev. Poleg nakupa izvirnih darilc se boste na sejmu lahko okrepčali tudi s tradicionalnima enolončnicama bobiči in joto, posladkali s fritulami ter pogreli s kuhanim vinom ali ginom in okusnimi čaji z mehurčki - bubble tea. Sejem bo najprej odprt ob koncih tedna, 2.-4., 9.-11. in 16.-18. decembra, nato pa vsak dan od 23. decembra do 2. januarja. V parku bodo decembra sledile še štiri brezplačne otroške predstave, 30. 12. pa bo otroke obiskal tudi Dedek Mraz.

Prav posebna novost bo letos Festival Grando Portorož - Portorose v nekdanjem skladišču soli, kjer bo od 16. decembra do 1. januarja ob popoldnevih organizirano kotalkališče, program pa bodo popestrile številne prireditve za vse starosti, od gledaliških predstav in koncertov do zabav z DJ-ji. Glasbeni izbor bo še posebej pester, med drugim bodo nastopili tudi Valentino Kanzyani in Koala voice.

30. decembra ne gre zamuditi gala novoletnega koncerta v Avditoriju Portorož. Novo leto bomo pričakali na Tartinijevem trgu v Piranu s skupino Gedore in didžejem Adriano Roy Dee Jay, opolnoči pa bo nebo razsvetlil svetlobni šov. Prvi dan novega leta se bodo najpogumnejši lahko osvežili s tradicionalnim Novoletnim skokom v morje na portoroški plaži.

2. December je čas za penine