3 najučinkovitejši tretmaji za glajenje gub, ki dokazano delujejo!

Včasih je bil obrazni lifting edina možnost za glajenje gub in povešene kože. Ta postopek ni samo drag, pač pa je tudi invaziven, saj zahteva operacijo in veliko počitka. Danes se lahko v boju proti staranju odločite za bistveno več različnih možnosti.

Razkrivamo vam tri najučinkovitejše tretmaje, ki uspešno poskrbijo za napenjanje kože in zmanjšanje gub. Kako lahko napnete kožo in zgladite gube? Pri številnih od teh metod se uporablja tehnologija, kot so denimo laserji, svetlobna terapija, toplota in druga orodja, da se tako spodbudi proizvajanje kolagena in elastina ali pospeši cirkulacija. Laserska obnovitev površine kože

Laserska terapija lahko zmanjša nastanek gub, zgladi teksturo kože in poskrbi za čvrstejšo kožo. Spodbuja proizvodnjo kolagena in poskrbi za svež, žareč sijaj kože. Obstajajo različno intenzivni laserski tretmaji, zaradi učinkov tretmaja pa se boste pogosto počutili, kot bi vas opeklo sonce. Prav tako morate nekaj časa počivati, koža pa se vam lahko lušči več dni ali celo več tednov po zdravljenju. Običajno se priporoča, da opravite od enega do štiri tretmaje v rednih časovnih presledkih. Stroški takšnih tretmajev se lahko gibljejo od 300€ naprej na en tretma. Radiofrekvenčna terapija Pri radiofrekvenčnih terapijah se s pomočjo radijske frekvence spodbuja proizvodnja kolagena, razgrajujejo maščobe in obnavlja koža. Ti postopki so običajno dražji od zgoraj omenjenih tretmajev in se ponašajo z dobrimi rezultati. Pogosto morate počivati vsaj en teden, in čeprav gre za varen in le blago invaziven tretma, lahko kljub temu pride do opeklin, brazgotin ali drugih težav. Takšni tretmaji lahko stanejo od 120€ naprej na področje, dejanska cena pa je odvisna od klinike in števila področij na obrazu. Tretma z mikroiglami

Tretmaji z mikroiglami so minimalno invazivni tretmaji proti staranju, ki spodbujajo proizvodnjo kolagena. Postopek je sicer rahlo neprijeten, vendar morate po njem običajno počivati manj časa kot po laserskem tretmaju. Končni rezultati se pokažejo šele sčasoma, ponavadi pa je potrebnih več tretmajev. Tretma poskrbi za bolj gladko in sijočo kožo ter zmanjšanje drobnih gubic, sčasoma pa tudi za čvrstejšo kožo. Rezultati običajno zbujajo manj pozornosti kot pri drugih tretmajih. Za 4 obiske boste odšteli okrog 325€ . Kaj, če bi lahko za napenjanje kože poskrbeli kar doma? Ali obstaja način, da bi za bolj gladko in napeto kožo lahko poskrbeli kar doma? Ali obstaja kakršen koli tretma za zdravljenje in preprečevanje gubic, za katerega vam ne bi bilo treba odšteti na tisoče evrov? Izdelek kot je naprava za pospeševanje mikrocirkulacije na obrazu in vratu Swiss+Power , omogoča izvajanje idealnih domačih tretmajev, ki pomagajo pomladiti kožo na varen, učinkovit način, za katerega vam ne bo treba odšteti celega premoženja.

Naprava za obraz in vrat deluje s pomočjo toplote, vibracij in masaže, da koži pomaga bolje absorbirati serume proti staranju in druge izdelke, obenem pa spodbuja cirkulacijo ter izboljšuje tonus, teksturo in čvrstost kože. To je tudi najbolj cenovno dostopna metoda, saj je en nakup dovolj za uporabo za vse življenje. Če želite doseči še boljše rezultate se priporoča redna uporaba z serumom Botox-Power, ki ga lahko najdete v ponudbi izdelkov Swiss+Power.

Uporabnice tega izdelka so nad rezultati enostavno navdušene: "Več kot eno leto sem brala ocene in primerjala različne izdelke, nazadnje pa sem se odločila, da preprosto poskusim. Prejšnjega stanja svoje kože nisem poslikala, saj se je naprava v celoti napolnila šele ob 3 zjutraj. Nisem imela visokih pričakovanj, saj nisem čutila, da bi se kar koli dogajalo. Ko sem šla naslednjič na stranišče, pa sem se pogledala v ogledalo in priznati moram, da sem bila kar presenečena. Pri mojem podbradku je opazna razlika. " Nataša, 30 let, Lenart "Sprva sem bila skeptična, a sem ugotovila, da nimam česa izgubiti, saj podjetje ponuja garancijo za vračilo denarja. Šla sem na družinsko srečanje in prav vsi so želeli vedeti, kaj počnem, da je moja koža videti tako dobro. " Ana, 26 let, Nova Gorica "Pri petdesetih letih moram reči, da je ta naprava popolna. Enostavno se lahko uporablja in shranjuje. Če jo uporabljate vsak dan nekaj minut, boste resnično opazili razliko. Najbolje deluje s serumom. Čutim, da naprava stimulira moje obrazne mišice. Prijatelji so mi rekli: nadaljuj s tem, kar počneš, ker resnično deluje! Všeč so mi vibracije, ki jih občutim kot masažo. Masiram 3 točke na bradi in 3 točke na ličnici. " Mojca, 52 let, Ljubljana "Ker si želim, da moj obraz ne bi bil več videti tako zamolkel in utrujen, sem poskusila že veliko tehnik. Ta izdelek resnično deluje, saj je moja koža bolj sijoča in kar žari. Izdelek Swiss Power me je popolnoma navdušil." Suzana, 36 let, Laško

