3 namigi za pomladne počitnice, ki uspejo v vsakem vremenu

OGLAS

Prazniki se naglo približujejo – bi radi vsaj nekaj dni preživeli sproščeno in radoživo? Za vas imamo 3 ideje za tak oddih; vsi trije predlogi so taki, da boste hitro na cilju, ne bo vam treba skrbeti, kakšno bo vreme, kaj boste kuhali in kaj počeli. Za vse potrebno poskrbijo namreč v hotelu.

Terme Krka FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Preberite, katere 3 destinacije obetajo popoln pomladni oddih! 1. Hotel Balnea, Terme Dolenjske Toplice :

Brezskrbno razvajanje v objemu termalnih vrelcev

Hotel Balnea v Termah Dolenjske Toplice je idealen kraj za družine, ki si želijo sprostitve, razvajanja in umirjenih aktivnosti za otroke. Omogočajo pravo ravnovesje med brezskrbnimi in zanimivimi počitnicami ter med dejavnostmi v termah in v naravi.

Terme Dolenjske Toplice FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Terme Dolenjske Toplice ponujajo:

- termalne bazene, notranje in na prostem, ter velnes s prostornim svetom savn

- številne možnosti za zabavo in ustvarjalno izražanje – igrarije in delavnice s simpatičnim Medom Tedom, umetniške glasbene večere Balnea Art ...

- športne dejavnosti – nordijsko hojo, vadbe v vodi, kolesarjenje (z najemom koles), sprehajalne in pohodniške poti, obisk čokoladnice ...

- vaje za večanje čuječnosti – za odrasle gozdni potop, zvočno terapijo ipd., za otroke pa čuječnost ob glasbeni pravljici in igranju na zanimive instrumente

- bogato izbiro okusnih jedi, ki temeljijo na ekološko pridelanih sestavinah

- eleganten ambient, ki z naravnimi materiali umirja, s številnimi umetninami pa spodbuja domišljijo

- UGODNO ZA DRUŽINE: Otroci do 6. leta starosti in 1 otrok do 12. leta počitnikujejo brezplačno, preostali otroci do 12. leta starosti pa imajo 50 % popusta. Ugodnost velja za bivanje v sobi z dvema odraslima. Dolenjske Toplice priporočamo za vse, ki si želite umirjen brezskrben oddih z razvajanjem in zmernimi športnimi aktivnostmi, hkrati pa si želite obogatiti svoje znanje o čuječnosti. 2. Hotel Šport, Otočec :

Idealno okolje za aktivna in romantična doživetja

Slikoviti Otočec je odlična kulisa za pomladni vikend oddih, hotel Šport pa omogoča odlično kombinacijo športnih aktivnosti, narave in sprostitve. Tu, v hotelu, ob Krki in v okolici znamenitega gradu Otočec, boste našli veliko možnosti za doživetja, ki ustvarjajo nepozabne spomine za vse družinske člane.

Otočec s hoteloma Šport in Grad ponuja edinstveno kombinacijo sprostitve in pustolovščin. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Otočec ponuja:

- športne aktivnosti za vse starosti in trening za vse mišice – plavanje, tenis, golf, kolesarjenje (na voljo je tudi varna kolesarska pot ob Krki, zaprta za preostali promet), hojo, jutranji tek ob reki, fitnes, v športni dvorani in na prostem tudi vse igre z žogo;

- atraktivne sobe s športno dušo – Sobe so opremljene z orodji za jutranjo vadbo in tako spodbujajo k aktivnemu življenjskemu slogu, ko se prileže sladko brezdelje, pa pritegneta tudi velik TV ekran in balkon s pogledom na prelepo naravo;

- velik notranji termalni bazen s teraso za sončenje in 2 savni za sprostitev po aktivnem dnevu, sprostite pa se lahko tudi ob masaži;

- UGODNO ZA DRUŽINE: Otroci do 6. leta starosti in 1 otrok do 12. leta počitnikujejo brezplačno, preostali otroci do 12. leta starosti pa imajo 50 % popusta. Ugodnost velja za bivanje v sobi z dvema odraslima;

- romantična doživetja z večerjo na gradu in sprehodi po grajskem parku. Otočec toplo priporočamo, če iščete kraj, kjer se človek hitro znajde v čarobnem naravnem okolju in lahko takoj preklopi iz vsakdanje rutine v sproščeno počitniško vzdušje z možnostmi za veliko različnih športnih in romantičnih doživetji. 3. Laguna Strunjan :

Pomladne počitnice ob morju

Za vse, ki iščejo sprostitev ob morju, v prelepem okolju zaščitenega Krajinskega parka Strunjan, pa je pravi naslov Laguna Strunjan.

Talaso Strunjan z Laguno, plažo in restavracijo Pinijo FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Laguna Strunjan ponuja:

- sprostitev ob pogledu na morje, raziskovanje neokrnjene slovenske obale od Pirana vse do Mesečevega zaliva;

- kopanje v notranjem in zunanjem bazenu z ogrevalno morsko vodo ter sprostitev v velikem svetu savn in velnesu (v hotelu Svoboda);

- kolesarjenje po znameniti Parenzani/Porečanki, animacije za otroke, nordijsko hojo;

- uživanje ob zdravi sredozemski kulinariki – v hotelski restavraciji in v restavraciji Pinija s teraso tik ob morju;

- različne elegantno opremljene namestitve, od sob z masažno kadjo na terasi do družinskih sob s kuhinjico. Strunjan priporočamo vsem, ki si želite morja, romantičnih sončnih zahodov in sprehodov s pogledom na neskončno modrino.

Mesečev zaliv, Strunjan FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand