3 nasveti za brezskrbno praznično dostavo

Prazniki so čas veselja in druženja z najbližjimi, hkrati pa so lahko tudi stresni. Še posebej, ko pride do nakupovanja daril in pravočasne dostave. Spletno nakupovanje že nekaj let raste, a prav v prazničnem obdobju, doseže vrhunec sezone, zato je načrtovanje nakupov ključnega pomena. Preberite, kaj svetujejo v DPD, kako poskrbeti, da bodo darila pod vašo smrečico pravočasno.

OGLAS

V prazničnem času se število paketov v Sloveniji in Evropi močno poveča. To pomeni večji pritisk na dostavne službe, zato je v tem obdobju zelo pomembno načrtovanje in pravočasno naročanje daril, s katerimi želite obdariti svoje najbližje. Pravočasno naročanje lahko pomeni manj stresa in seveda večje možnosti, da bodo vaša darila dostavljena pravočasno. V DPD svojim uporabnikom omogočajo fleksibilno dostavo za brezskrbne praznike – vsak prejemnik lahko namreč sam prilagodi dostavo svojega paketa in ga prevzeme kjerkoli in kadarkoli mu to ustreza.

icon-expand

Za vas so pripravili 3 nasvete, kako do brezskrbne praznične dostave: 1. myDPD aplikacija: vaša dostava, vaša odločitev Vas v času dostave ni doma? Brez skrbi! Z myDPD aplikacijo lahko uporabniki prevzamete popoln nadzor nad svojo dostavo in paketu sledite v živo in v realnem času, paket lahko preusmerite na več kot 800 prevzemnih točk v Sloveniji, od tega v 200 DPD paketomatov, izberete lahko varno mesto za dostavo (na primer, garaža, terasa,...), prav tako pa lahko paketu spremenite naslov za dostavo in/ali datum dostave. Če vas v času dostave ni doma, je to popolna rešitev za vas, saj lahko paket tako prevzamete kadarkoli in kjerkoli vam najbolj ustreza.

icon-expand

2. Izberite eno od 800+ Pickup točk ali DPD paketomatov Prevzem paketov izven doma ali Out of Home dostava postaja iz leta v leto vse bolj priljubljena, saj prejemnikom omogoča večjo fleksibilnost in udobje. DPD paketomati so na voljo 24/7 in jih najdete na 200 lokacijah po vsej Sloveniji. Ta način prevzema paketa je priročen predvsem za tiste, ki imate v tem prazničnem obdobju svoje urnike močno zasedene z drugimi obveznostmi. Paket vas bo v paketomatu počakal do 72 ur, prevzamete pa ga lahko 24/7.

icon-expand