3 nasveti za kakovostno preživljanje prostega časa z otroki

Kakovostno preživljanje prostega časa z otroki je v današnjem hitrem tempu nemalokrat pravi izziv. Čeprav bi si želeli otroke na hitro posaditi pred televizijske ekrane in jim zavrteti risanke, jih raje zaposlite z aktivnostmi, s katerimi se bodo urili v različnih veščinah. V nadaljevanju predstavljamo tri preproste namige, kako zaposliti male raziskovalce, obenem pa vas vabimo, da spoznate družabno igro domin, ki izobražuje in povezuje generacije!

Zdaj pa vse tri aktivnosti povežimo še s skupnim imenovalcem – superjunaki! Kot glavni vzorniki otrok so lahko superjunaki dobro izhodišče za spoznavanje različnih življenjskih področij. Petletnik recimo težko razume pomen uživanja uravnotežene prehrane, če pa vpliv uživanja določene hrane spozna prek bitij s super močmi, to postane zanj veliko bolj razumljivo in smiselno.

Uporabi tehnologije se dandanes težko izognemo v celoti. S premišljeno uporabo je lahko pametni telefon ali računalnik sredstvo za kakovostno preživljanje prostega časa. Z otroki se sporazumno dogovorite za čas, ki ga lahko preživijo pred ekrani, pri čemer je zaželeno, da so izbrane aktivnosti izobraževalne in zabavne hkrati (npr. reševanje poučnih kvizov).

Igranje družabnih iger je še en dober način kakovostnega preživljanja prostega časa z najbližjimi. Preko njih otrok razvija zdravo tekmovalnost, se uči sprejemanja porazov, gradi samozavest in razvija kognitivne ali motorične spretnosti, predvsem pa poglablja odnose s starši in ustvarja spomine, ki ostanejo z njim tudi v odraslosti.

Kdo so superjunaki Super Foodies?

Nepremagljivi Super Foodies so superjunaki, ki pokajo od moči in zdravja ter otroke na igriv način izobražujejo o pomenu uravnotežene prehrane. Kot vsi superjunaki pa imajo Super Foodies tudi svoje nasprotnike – Škodljivčke .

Kako do lesenih domin z motivi junakov Super Foodies?