3 okusni predlogi večerje s pečenicami

AVE Chef pečenice so odlična izbira, saj jih lahko pripravimo na veliko načinov, ki bodo prepričali še tako zahtevne gurmane. Lahko jih skuhamo, popečemo, lahko jih razstavimo in damo v omake … Svojim bližnjim želimo le najboljše in z izbiro AVE pečenic, ki so narejene zgolj iz mesa slovenskega porekla, bomo to tudi dosegli. Živali so krmljene z izključno slovenskimi žiti. So pa AVE pečenice tudi brez dodatkov glutena, jajc ali soje.

Bliža se zima, hladni dnevi – še bolj pa večeri, ko se vračamo ponovno h pristni domači hrani. Večerja je čas, ko se celotna družina zbere ob mizi in uživa v skupnem obroku. Z vami delimo tri ideje za večerjo, kjer so glavna zvezda AVE pečenice in v kateri bodo uživali vsi.

Pečenice z zelenjavo v čili omaki

So vam blizu tuji okusi in si želite te združiti z domačimi? Poskusite AVE pečenice z zelenjavo v čili omaki. Za pripravo obroka potrebujete pečenice, korenje, papriko, stročji fižol, začimbe po vašem okusu in čili. Najprej pečenico blanširajte v vreli vodi za tri minute in vmes narežite na tanke trakce zelenjavo. Po treh minutah prestavite pečenico v ponev. Ko je skoraj že zlato rumene barve ji dodajte še narezano zelenjavo začinjeno s čilijem in začimbami po vašem okusu. In že je pečenica v objemu zelenjave pripravljena.

Hot dog malo drugače

Hot dog je odlična ideja, če si želite nekaj slastnega, a za pripravno nimate veliko časa. Potrebovali boste žemljice, pečenice, zeleno solatno oziroma zelenjavo po vaši izbiri in različne omake (ketchup, majonezo, jogurtovo omako, gorčično omako – tako kot je vam najbolj všeč). Vse kar morate storiti je, da na ponvi popečete pečenice. Nato se začne zabavni del, kjer si sestavite hot dog po vašem okusu. To je odličen predlog večerje, če večerjajo skupaj ljudje, ki imajo zelo različne okuse, saj si lahko hot dog pripravi vsak tako kot mu najbolj tekne.

Večna klasika – pečenice z zeljem

Za konec pa ne smemo pozabiti na klasično večerjo, ki nas spomni na dom in otroštvo. Zanjo potrebujete pečenice, kislo zelje, svinjsko mast, česen, čebulo in lovorjeve liste. Pečenico najprej blanširajte tri minute v vreli vodi in jo nato popecite na maščobi. Ko so pripravljene, jih umaknite iz posode, v katero nato dodate čebulo in česen. Ko lepo porumenita in česen prijetno zadiši, dodajte kislo zelje in začimbe. Kuhaje približno 15 minut. Na koncu dodajte še pečenice.





Naročnik oglasa je Panvita.