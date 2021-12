3 razlogi za decembrski obisk Kopra

Najlepše okrašeno mesto daleč naokrog

Koper v zadnjih letih velja za enega najlepše praznično okrašenih mest. Tudi letos so koprski trgi, ulice in promenada ter mestne vpadnice zažareli v soju številnih prazničnih lučk in pravljičnih figur Fantazime. Sprehodite se po strnjenih mestnih ulicah, ki jih krasi zvezdnato nebo, odkrijte mestne trge z zanimivimi svetlobnimi elementi in obiščite svetlobni živalski vrt v parku tik ob morju. Navdušeni boste!