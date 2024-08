3 recepti za okusne poletne limonade

Za popolne prigrizke in dovršene pijače ni treba odšteti celega premoženja ali preživeti ogromno ur v kuhinji. Preprosto vključite domišljijo in izpopolnite vsako vrtno zabavo, brez posebnega truda. Tokrat lahko svoje goste navdušite z brezalkoholno pijačo. Skupaj se namestite v udoben kotiček na vrtu in uživajte v poletnem vzdušju.

Rezultat je popoln napitek, poln vitaminov in mineralov, ki bo osvežil in nahranil vsako celico vašega telesa.

Za preprosto osvežitev narežite kumarico in jo čez noč pustite stati v vrču z vodo. Čez dan jo lahko pijete tako kot je ali pa dodate še malo limone in mete. Če pa želite pravo eksplozijo sočnosti, si privoščite bolj intenziven kumarični napitek, ki je odličen tudi za kombiniranje z drugimi okusi. Na primer z bezgom.

Osnova za limonado bo v hladilniku zdržala do enega tedna. Če pa želite imeti limonado na zalogi, jo preprosto zamrznite v velikih kockah ali celo v majhnih plastičnih kozarcih. Tako boste imeli osvežilno pijačo z veliko vitaminov vedno pri roki in ne boste potrebovali niti ledenih kock.

1. V loncu segrejte 100 ml vode s sokom ene limone, stresite 100 g sladkorja in zavrite v sirup, nato dodajte pest cvetnih listov vrtnic, odstavite z ognja in pustite, da se ohladi.

Iščete hitro in preprosto osvežitev, ki bo všeč tako otrokom kot odraslim? Naberite nekaj cvetnih listov vrtnic in uživajte v dišečem napitku.

Ste željni nenavadnih okusov? Poskusite limonado iz sivke

Limonada, ki diši in ima okus kot poletje v kozarcu? Vsekakor sivkina. Pomirja, sprošča in čudovito razvaja celotno telo. Lahko pa tudi harmonizira prebavo, se bori proti napenjanju ter razkuži ustno votlino in izboljša zadah.

Da pa ne bi izgubila svoje dragocene sestave, je treba napitek pripraviti hladen, ga pustiti dolgo časa stati in predvsem paziti na temperaturo pri reduciranju. Šopek sivkinih stebel zadostuje za 2 steklenički tega odličnega soka.

1. Sivkina stebla pustite en dan macerirati v 1 litru prekuhane, a hladne vode skupaj z narezano bio limono. V tem času se bodo sprostili vsi okusi, arome in vitamini.

2. Naslednji dan cvetove odcedite in stisnite v vodo.

3. Nato morate mešanici dodati 350 g sladkorja in čajno žličko citronske kisline ter počasi kuhati, dokler se sestavine popolnoma ne povežejo.

4. Na koncu le napolnite kozarce, obrnite pokrovčke navzdol in poletna osnova za najbolj dišečo limonado je pripravljena.

Primerna je za dodajanje različnim mešanicam limonad, čaju, navadni vodi, odličnega okusa pa je tudi v kombinaciji z vinsko limonado.

Uporabite vse, kar vam daje vaš vrt. Napitki so zelo prilagodljivi in sestavine v njih lahko zamenjate s tistim, kar ste pravkar pridelali. Prav tako se lahko odpoveste aromam, dišavam in sladkorjem. Sveže dozorelo sadje in cvetovi sami po sebi vsebujejo veliko naravnih sladkorjev. Poletne sveže limonade so odlične za popestritev vašega pitja in povečanje vnosa dragocenih vitaminov in mineralov.





