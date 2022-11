3-sobno stanovanje v LJ ali hiša v Naselju Jezero?

Ustvarite si dom v prijetnem, urejenem Naselju Jezero. Dom, kot ste si ga zamislili in si ga želite že dolgo časa.

Naselje v Podpeči, ob krajinskem parku, v bližini bolj znanega Podpeškega jezera bo ponudilo povsem novo kakovost sobivanja v zaključenem naselju. Le dobrih 10 minut oddaljeno od prestolnice in hkrati umeščeno v enega najlepših delov Ljubljanske kotline, bo s kakovostno in trajnostno gradnjo pripeljalo naravo in zelenje v vaš vsakdan.

icon-expand Vizualizacija naselja s pogledom na Sveto Ano. FOTO: Arhiv ponudnika

Naselje bo na sončni legi, s prostornimi vrtovi in čudovitimi razgledi ponujalo kombinacijo samostojnih, vrstnih, dvostanovanjskih hiš in dvojčkov. Hiše in stanovanja za mirno družinsko bivanje so zasnovana tako, da omogočajo intimo prijetnega bivanja v enoviti soseski. V 79 enotah, od tega bo 51 hiš in 28 stanovanj bo vsakdo lahko našel primeren dom zase. Zaradi infrastrukture v neposredni bližini in bližine Ljubljane je lokacija zanimiva tako za mlade družine kot za posameznike ali pare na začetku skupne poti ali v jeseni življenja. Infrastruktura v Podpeči in oddaljenost od naselja:

- LPP (19B) – 50 m

- Vrtec – se drži naselja

- OŠ – 1km

- Zdravstveni dom – 500 m

- Lekarna – 400 m

- Mercator center – 300 m

- Bencinska črpalka – 500 m

- LJ obvoznica – 9 km

icon-expand Igranje otrok zunaj, sprehodi, pikniki in rekreacija v naravi – Naselje Jezero. FOTO: Arhiv ponudnika

Prelistajte katalog Poglejte si video naselja Naselje Jezero in energetsko učinkovita zasnova Naselje, ki raste na enem najlepših in najbolj pristnih delov Ljubljanske kotline, bo zasnovano trajnostno. Za hiše je predvidena možnost pridobitve subvencije EKO sklada, predvidene so tudi

tehnične rešitve za vgraditev električne polnilnice za avtomobile, sončni paneli na strehi in pametne inštalacije. V času energetske krize je taka zasnova še toliko bolj pomembna, saj lagodno vpliva na mesečni proračun gospodinjstva. Velik poudarek je na prijetnem in kakovostnem bivanju zunaj. Posamezne parcele bo obdajalo naravno rastje, vrtovi ob hišah bodo povezani z notranjimi prostori in bodo omogočali zasnovo prostornih zunanjih dnevnih sob, kuhinj in nadstreškov.

icon-expand Izgled Naselja Jezero. FOTO: Arhiv ponudnika