3 zdrave navade, po katerih se boste takoj počutili boljše

Kolikokrat zaspite pred televizijo? Kolikokrat ležite v postelji, prilepljeni na telefon? Tehnologija nam rada krade spanec, kljub temu, da je ta izjemno pomemben za dobro počutje. Če ste se našli v zgornjih opisih, si obljubite, da boste spanec postavili na prvo mesto in si privoščite od 7 do 9 ur počitka.

Če nas kaj boli, to zelo hitro postane naš izgovor, da se prenehamo gibati. Poznano? Vsaka bolečina še ne pomeni, da je boljše, da se gibanju izognemo - sploh, če je bolečina posledica neaktivnosti. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da vas je bolel hrbet, ko ste začeli s telovadbo, pa je bolečina sčasoma izzvenela. Vse, kar je vaše telo potrebovalo, je bilo to, da ga premigate.

Dovolj spanca ima mnoge pozitivne učinke na naše počutje. Če spimo dovolj, se lažje soočamo s stresom, osredotočamo na svoje delo, smo manj razdražljivi, manj nagnjeni k prenajedanju in še bi lahko naštevali. Spanje je res ena od pomembnejših zdravih navad, ki jo lahko uvedemo v svoj življenjski stil in od nje pričakujemo velike pozitivne spremembe.

Z boljšimi izbirami lahko nadomestimo tudi snovi, ki jih tekom dneva izgubljamo

