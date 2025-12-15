Od začetkov do danes: naše zgodbe skozi tri desetletja
15. decembra 1995 je bil dan, ko je v slovenski medijski prostor vstopila nova televizija z novo informativno oddajo – 24UR. In veliko srečo imamo, da ste nas vzeli za svoje in na našo pot stopili tudi vi. V treh desetletjih smo skupaj doživljali lepe in tudi manj lepe zgodbe, ki jih je narekovalo vsakodnevno dogajanje. Bilo je veliko prelomnih dogodkov, še več pa takih, ki jih zgodovina ne beleži, so pa enako pomembni, ker tkejo tiste nevidne niti, ki jim pravimo skupnost.
- 00:57Iz 24UR: Zbrali smo spomine
- 01:50Iz 24UR: 30 let prelomnih dogodkov
- 02:21Iz 24UR: Kaj se je v zgodovino vpisalo za vedno?
