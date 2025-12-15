Naslovnica
Od začetkov do danes: naše zgodbe skozi tri desetletja

Ljubljana, 15. 12. 2025 18.44 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
24UR Janez Usenik
Zgodbe skozi tri desetletja

15. decembra 1995 je bil dan, ko je v slovenski medijski prostor vstopila nova televizija z novo informativno oddajo – 24UR. In veliko srečo imamo, da ste nas vzeli za svoje in na našo pot stopili tudi vi. V treh desetletjih smo skupaj doživljali lepe in tudi manj lepe zgodbe, ki jih je narekovalo vsakodnevno dogajanje. Bilo je veliko prelomnih dogodkov, še več pa takih, ki jih zgodovina ne beleži, so pa enako pomembni, ker tkejo tiste nevidne niti, ki jim pravimo skupnost.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Zbrali smo spomine
    00:57
    Iz 24UR: Zbrali smo spomine
  • Iz 24UR: 30 let prelomnih dogodkov
    01:50
    Iz 24UR: 30 let prelomnih dogodkov
  • Iz 24UR: Kaj se je v zgodovino vpisalo za vedno?
    02:21
    Iz 24UR: Kaj se je v zgodovino vpisalo za vedno?
24UR 30 LET DOGODKI ZGODBE

Prešeren nasmeh Frenka Petka ljubitelji športa še pomnijo

Tri desetletja skupnih zgodb, zabave in nepozabnih vsebin

