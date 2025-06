30 let notariata v samostojni Sloveniji

Prvega junija 1995 se je z začetkom poslovanja notarjev v Sloveniji ponovno vzpostavila institucija, ki temelji na neodvisnosti, nepristranskosti in strokovnosti ter predstavlja enega od temeljev predvidljivosti in pravne varnosti, so ob obletnici v sporočilu zapisali na Notarski zbornici Slovenije.

Poudarili so, da ima notariat že trideset let pomembno vlogo pri urejanju pravnih razmerij v civilnih in gospodarskih zadevah. Pri vpisih transakcij v javne evidence, kot sta zemljiška knjiga in sodni register, notarji strankam svetujejo pri zbiranju potrebne dokumentacije pred predložitvijo sodišču, s tem pa razbremenijo sodnike in referente pri odločanju o vpisih, so izpostavili.

Pomemben instrument zagotavljanja pravne varnosti pa predstavlja tudi uspešno voden register oporok, v katerega je vpisanih skoraj 60.000 oporok, so dodali.

Po podatkih zbornice so notarji lani vložili več kot 112.000 oz. 78,14 odstotka vseh zemljiškoknjižnih predlogov in 15.325 predlogov s področja gospodarskega statusnega prava. Brez intervencije sodišča so sporazumno razvezali 553 zakonskih zvez. V register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij pa je bilo konec preteklega leta vpisanih 755 pogodb, od tega 155 v letu 2024.

"S pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ali ženitno pogodbo se lahko zakonca namesto skupne lastnine dogovorita o režimu ločenega premoženja, kar predstavlja večjo transparentnost in varnost pravnega prometa," so izpostavili.

Ob praznovanju 30. obletnice bodo na zbornici pripravili okroglo mizo o neizkoriščenih možnostih notariata v Sloveniji. Kot so zapisali, v številnih državah Evropske unije nesporne dedne postopke vodijo notarji, kar dodatno razbremenjuje sodišča, zato si tudi slovenski notarji prizadevajo, da bi enako ureditev sprejela tudi Slovenija.

Pozornost je usmerjena tudi v digitalizacijo notarskih storitev, ki jo je potrebno pospešiti, so izpostavili.